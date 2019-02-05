На криптобирже утеряны 190 млн долларов: человек, знавший пароль, умер

CEO биржи Джеральд Коттен лично отвечал за хранение фондов и криптовалюты, и не давал другим членам команды доступ к ним

Фото: blogs.publico.es.

На криптобирже утеряны 190 млн долларов: человек, знавший пароль, умер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8e4/c1d/5c58e4c1dce96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8e4/c1d/5c58e4c1dce96.jpg 2019-02-05T06:51:00+02:00 Криптовалюта CEO биржи Джеральд Коттен лично отвечал за хранение фондов и криптовалюты, и не давал другим членам команды доступ к ним

Канадская криптобиржа QuadrigaCX должна своим клиентам порядка $190 млн – как в криптовалютах, так и в фиате, но утратила доступ к большинству своих фондов, сообщает CoinDesk. Основная причина этого – основатель и CEO биржи Джеральд Коттен, единственный знавший пароль доступа к "холодным" кошелькам с фондами, скончался от болезни Крона в индийском Джайпуре в декабре 2018 года, – передает AIN.UA.

Издание ссылается на показания под присягой, данные вдовой основателя биржи, Дженнифер Робертсон. На бирже содержится порядка 26 500 биткоинов ($92,3 млн), около 200 000 лайткойнов ($6,5 млн), 430 000 эфира ($46 млн) и так далее.

Неясно, какая часть из этих фондов хранилась под контролем основателя. На текущие операции была выделена небольшая доля активов, с "минимальным количеством коинов", по словам вдовы основателя.

Она также заявила, что Коттен самолично отвечал за хранение фондов и криптовалюты, и не давал другим членам команды доступ к ним. У вдовы остался ноутбук покойного, однако он зашифрован, а вдова утверждает, что не знает пароля к кошелькам, технические эксперты пока не смогли его взломать. Записей о бизнесе Коттен также не оставил.

Есть и другая версия событий, которую обсуждают медиа. Учитывая внезапный характер смерти основателя, она могла быть сфабрикована либо же использована третьими сторонами – родственниками или друзьями – для вывода средств, сообщает CCN. По данным издания, правительство подтвердило, что в Индии погиб канадец, но не сообщило больше деталей из-за ограничений законодательства о приватности.

Доступ к обычным денежным средствам клиентов сейчас также приостановлен из-за претензий со стороны Канадского имперского коммерческого банка (CIBC), который нашел нарушения в процедуре проведения платежей.

Ранее мы писали, что владелец биткоин-биржи BitGrail вернет клиентам 170 млн долларов по решению суда. Власти Италии уже конфисковали более $1 млн из личных активов Фирано, в том числе его автомобиль.

Напомним, украинская криптовалютная биржа Liqui объявила о закрытии. Пользователям отведено 30 дней на вывод средств.

Также сообщалось, Binance открыла внебиржевую площадку для обмена криптовалют. Минимальный объем сделки составляет 20 биткоинов.

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