Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости криптовалют

На криптобирже утеряны 190 млн долларов: человек, знавший пароль, умер

Сегодня, 06:51

CEO биржи Джеральд Коттен лично отвечал за хранение фондов и криптовалюты, и не давал другим членам команды доступ к ним

Фото: blogs.publico.es
Фото: blogs.publico.es.
На криптобирже утеряны 190 млн долларов: человек, знавший пароль, умер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8e4/c1d/5c58e4c1dce96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8e4/c1d/5c58e4c1dce96.jpg Криптовалюта CEO биржи Джеральд Коттен лично отвечал за хранение фондов и криптовалюты, и не давал другим членам команды доступ к ним

Канадская криптобиржа QuadrigaCX должна своим клиентам порядка $190 млн – как в криптовалютах, так и в фиате, но утратила доступ к большинству своих фондов, сообщает CoinDesk. Основная причина этого – основатель и CEO биржи Джеральд Коттен, единственный знавший пароль доступа к "холодным" кошелькам с фондами, скончался от болезни Крона в индийском Джайпуре в декабре 2018 года, – передает AIN.UA

Издание ссылается на показания под присягой, данные вдовой основателя биржи, Дженнифер Робертсон. На бирже содержится порядка 26 500 биткоинов ($92,3 млн), около 200 000 лайткойнов ($6,5 млн), 430 000 эфира ($46 млн) и так далее.

Неясно, какая часть из этих фондов хранилась под контролем основателя. На текущие операции была выделена небольшая доля активов, с "минимальным количеством коинов", по словам вдовы основателя.

Она также заявила, что Коттен самолично отвечал за хранение фондов и криптовалюты, и не давал другим членам команды доступ к ним. У вдовы остался ноутбук покойного, однако он зашифрован, а вдова утверждает, что не знает пароля к кошелькам, технические эксперты пока не смогли его взломать. Записей о бизнесе Коттен также не оставил. 

Есть и другая версия событий, которую обсуждают медиа. Учитывая внезапный характер смерти основателя, она могла быть сфабрикована либо же использована третьими сторонами – родственниками или друзьями – для вывода средств, сообщает CCN. По данным издания, правительство подтвердило, что в Индии погиб канадец, но не сообщило больше деталей из-за ограничений законодательства о приватности. 

Доступ к обычным денежным средствам клиентов сейчас также приостановлен из-за претензий со стороны Канадского имперского коммерческого банка (CIBC), который нашел нарушения в процедуре проведения платежей. 

Ранее мы писали, что владелец биткоин-биржи BitGrail вернет клиентам 170 млн долларов по решению суда. Власти Италии уже конфисковали более $1 млн из личных активов Фирано, в том числе его автомобиль.

Напомним, украинская криптовалютная биржа Liqui объявила о закрытии. Пользователям отведено 30 дней на вывод средств.

Также сообщалось, Binance открыла внебиржевую площадку для обмена криптовалют. Минимальный объем сделки составляет 20 биткоинов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег биржа, биткоин, криптовалюта

Вы сейчас просматриваете новость " На криптобирже утеряны 190 млн долларов: человек, знавший пароль, умер". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иран запустил криптовалюту ради обхода санкций

Вчера, 16:22

Над выпуском национального цифрового актива работали сразу несколько банков

Биржа Binance добавила поддержку банковских карт Visa и MasterCard

1 февраля, 05:41

Биржа в состоянии обрабатывать 1,4 млн ордеров в секунду

Википедия начинает принимать пожертвования в Bitcoin Cash

31 января, 05:40

Объем благотворительных платежей, осуществляемых при помощи криптовалют, существенно возрос за последнее время

После взлетов и обвалов: СМИ выяснили, чего ждать от биткоина в будущем

30 января, 09:18

Прогнозы специалистов стали куда более сдержанными, чем год назад

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

3 февраля, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Безналичный год: для украинцев подготовили много новшеств

3 февраля, 07:38

Уже в середине 2019 года во многих городах станет доступна услуга бесконтактной оплаты проезда в транспорте

Как говорит Украина: специфический и забавный сленг разных областей нашей страны

3 февраля, 07:19

На Западе "бахуры" могут подарить "кугутки", днепрянин к обеду припасет "весло", а продавцам на знаменитом одесском "Привозе" желают "кисло в чубчик"

Индекс однушки: какое жилье можно снять в других странах мира по цене однокомнатной квартиры в центре Киева

3 февраля, 07:00

За те же деньги, что и съем киевской однокомнатной квартиры, можем позволить себе угол в Риме, шалаш на Бали, офис в ЮАР, пентхаус в Испании и цокольный этаж в Грузии