На криптобирже утеряны 190 млн долларов: человек, знавший пароль, умер
CEO биржи Джеральд Коттен лично отвечал за хранение фондов и криптовалюты, и не давал другим членам команды доступ к ним
Канадская криптобиржа QuadrigaCX должна своим клиентам порядка $190 млн – как в криптовалютах, так и в фиате, но утратила доступ к большинству своих фондов, сообщает CoinDesk. Основная причина этого – основатель и CEO биржи Джеральд Коттен, единственный знавший пароль доступа к "холодным" кошелькам с фондами, скончался от болезни Крона в индийском Джайпуре в декабре 2018 года, – передает AIN.UA.
Издание ссылается на показания под присягой, данные вдовой основателя биржи, Дженнифер Робертсон. На бирже содержится порядка 26 500 биткоинов ($92,3 млн), около 200 000 лайткойнов ($6,5 млн), 430 000 эфира ($46 млн) и так далее.
Неясно, какая часть из этих фондов хранилась под контролем основателя. На текущие операции была выделена небольшая доля активов, с "минимальным количеством коинов", по словам вдовы основателя.
Она также заявила, что Коттен самолично отвечал за хранение фондов и криптовалюты, и не давал другим членам команды доступ к ним. У вдовы остался ноутбук покойного, однако он зашифрован, а вдова утверждает, что не знает пароля к кошелькам, технические эксперты пока не смогли его взломать. Записей о бизнесе Коттен также не оставил.
Есть и другая версия событий, которую обсуждают медиа. Учитывая внезапный характер смерти основателя, она могла быть сфабрикована либо же использована третьими сторонами – родственниками или друзьями – для вывода средств, сообщает CCN. По данным издания, правительство подтвердило, что в Индии погиб канадец, но не сообщило больше деталей из-за ограничений законодательства о приватности.
Доступ к обычным денежным средствам клиентов сейчас также приостановлен из-за претензий со стороны Канадского имперского коммерческого банка (CIBC), который нашел нарушения в процедуре проведения платежей.
Ранее мы писали, что владелец биткоин-биржи BitGrail вернет клиентам 170 млн долларов по решению суда. Власти Италии уже конфисковали более $1 млн из личных активов Фирано, в том числе его автомобиль.
Напомним, украинская криптовалютная биржа Liqui объявила о закрытии. Пользователям отведено 30 дней на вывод средств.
Также сообщалось, Binance открыла внебиржевую площадку для обмена криптовалют. Минимальный объем сделки составляет 20 биткоинов.
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