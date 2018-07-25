Приравнивание Bitcoin к ценным бумагам отложили

Комиссия устанавливает 21 сентября 2018 в качестве даты, к которой Комиссия либо одобрит, либо не одобрит предложенное изменение правил

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила решение касательно пяти торгуемых на бирже фондов (ETF), привязанных к биткоину, до сентября, пишет CoinDesk со ссылкой на опубликованные документы.

В последней редакции издания Федерального правительства США Federal Register SEC пояснила, что откладывает решение по поводу заявок компании Direxion Investments, в которых описываются инструменты, напрямую привязанные к курсу биткоина и других криптовалют.

"Комиссия сочла уместным продлить период, в течение которого она сможет принять решение об одобрении или неодобрении предложенного изменения правил, благодаря чему у неё будет достаточно времени для рассмотрения предложенного изменения правил. Таким образом, Комиссия устанавливает 21 сентября 2018 в качестве даты, к которой Комиссия либо одобрит, либо не одобрит предложенное изменение правил", – говорится в публикации.

SEC также отметила, что получила всего два комментария, касательно указанных ETF.

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В то время как криптовалютное сообщество возлагает большие надежды на маневр SEC, главный инвестиционный стратег компании Atlantis Asset Management Майкл Кон в разговоре с CNBC сегодня заявил, что одобрение этих заявок ему кажется "немыслимым".

"Они поставят штамп, который будет означать признание криптовалют в качестве класса активов, и я не думаю, что регуляторы к этому готовы. Мне не кажется, что это что-то такое, во что я хотел бы вложить деньги своих клиентов в любом виде или форме", – сказал он.

Примечательно, что в заявлении SEC о пересмотре сроков рассмотрения ETF не были упомянуты активно обсуждаемые заявки VanEck и SolidX. Они получили более 100 комментариев, а решение по ним может быть принято уже в следующем месяце. Согласно информации источников ZeroHedge, решение "почти наверняка" будет положительным, однако также может быть принято несколько позднее заявленных сроков.

Отметим, пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.

Как сообщалось, что курс криптовалюты Bitcoin продолжает рывками возвращать утраченные позиции после провала ниже отметки в 6000 долларов.

Ранее стоимость криптовалюты упала до рекорда за 2018 год - почти на 50% во втором квартале, и на 75%, если сравнивать с историческим рекордом стоимости в 20 000 долларов за "монету", который был установлен в декабре 2017 года.