Курс Bitcoin взмыл вверх

Курс криптовалюты Bitcoin продолжает расти, и прошел психологическую отметку в 8000 долларов. Об этом сегодня, 24 июля, свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин по состоянию на 14:30 по Киеву оценивается в 8167 долларов за "монету". Торги криптовалюта начала на уровне 7717 долларов, а к 03:20 биткоин достиг сегодняшнего минимума на отметке в 7694 доллара за "коин". На данный момент максимум за день составляет 8167 долларов за "коин" и продолжает расти.

Напомним, курс криптовалюты Bitcoin продолжает рывками возвращать утраченные позиции после провала ниже отметки в 6000 долларов.

Ранее стоимость криптовалюты упала до рекорда за 2018 год - почти на 50% во втором квартале, и на 75%, если сравнивать с историческим рекордом стоимости в 20 000 долларов за "монету", который был установлен в декабре 2017 года.

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за неделю

Курс Bitcoin за месяц

Альтернативные криптовалюты показали рост вслед за подъемом стоимости биткоина. Так, по данным CoinMarketCap, Ethereum за 24 часа поднялся в стоимости на 2,32% – до 4774,48 долларов, Ripple (XRP) вырос на 0,98%, до 0,457 доллара, а курс Bitcoin Cash показал "плюс" 6,71% и поднялся до 867,71 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 297,2 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 46,9%. Капитализация рынка биткоина 24 июля – 139,5 млрд долларов.

Напомним, в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.

Отметим, пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн, – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.