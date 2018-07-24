Курс Bitcoin взмыл вверх

Вчера, 14:31

Криптовалюта пробила новую психологическую отметку, аналитики предрекают биткоину взрывной рост

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Курс криптовалюты Bitcoin продолжает расти, и прошел психологическую отметку в 8000 долларов. Об этом сегодня, 24 июля, свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин по состоянию на 14:30 по Киеву оценивается в 8167 долларов за "монету". Торги криптовалюта начала на уровне 7717 долларов, а к 03:20 биткоин достиг сегодняшнего минимума на отметке в 7694 доллара за "коин". На данный момент максимум за день составляет 8167 долларов за "коин" и продолжает расти.

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Напомним, курс криптовалюты Bitcoin продолжает рывками возвращать утраченные позиции после провала ниже отметки в 6000 долларов

Ранее стоимость криптовалюты упала до рекорда за 2018 год - почти на 50% во втором квартале, и на 75%, если сравнивать с историческим рекордом стоимости в 20 000 долларов за "монету", который был установлен в декабре 2017 года.

Курс Bitcoin за сутки

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Курс Bitcoin за неделю

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Курс Bitcoin за месяц

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Альтернативные криптовалюты показали рост вслед за подъемом стоимости биткоина. Так, по данным CoinMarketCap, Ethereum за 24 часа поднялся в стоимости на 2,32% – до 4774,48 долларов, Ripple (XRP) вырос на 0,98%, до 0,457 доллара, а курс Bitcoin Cash показал "плюс" 6,71% и поднялся до 867,71 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 297,2 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 46,9%. Капитализация рынка биткоина 24 июля – 139,5 млрд долларов.

Напомним, в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине  практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.

Отметим, пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн, – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.
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Источник:

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