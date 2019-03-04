Сеть кофеен Starbucks начнет принимать биткоин

В случае успешного завершения проекта Starbucks станет первой торговой точкой на платформе

Фото: Pixabay

Сеть кофеен Starbucks начнет принимать биткоин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d9d/b81/5c7d9db818889.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d9d/b81/5c7d9db818889.jpg 2019-03-04T23:54:00+02:00 Криптовалюта В случае успешного завершения проекта Starbucks станет первой торговой точкой на платформе

Известная сеть кофеен Starbucks до конца 2019 года планирует разрешить посетителям оплачивать свои заказы криптовалютой, которая через платформу Bakkt будут моментально конвертироваться в фиат. Об этом пишет The Block со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Предполагается, что изначально возможность расплачиваться биткоинами будет доступна только клиентам в США. При этом цифровые активы в отчетностях Starbucks фигурировать не будут.

В настоящий момент компания из Сиэтла занимается разработкой соответствующего приложения. В случае успешного завершения проекта Starbucks станет первой торговой точкой на платформе.

По информации издания, Bakkt согласилась передать Starbucks "непропорционально большую" долю в своем предприятии, хотя сеть кофеен и не инвестировала в развитие площадки. Как отмечается, сотрудничество строится на взаимовыгодных условиях, конкретные цифры, впрочем, названы не были.

Примечательно, что аналогичная информация уже появлялась в прессе летом 2018 года. Тогда руководство Starbucks подчеркнуло, что кофейни не будут принимать криптовалюту напрямую, однако позволят пользователям конвертировать биткоин в фиат через специальное приложение.

Напомним в августе 2018 года Starbucks стала одним из оригинальных участников проекта по созданию платформы Bakkt, которая, в частности, предложит институциональным инвесторам фьючерсы на биткоин. Изначально запуск платформы планировался на осень прошлого года, однако несколько раз переносился. Тем не менее его можно считать лишь вопросом времени.

Ранее мы писали, что в Аргентине запустили оплату проезда криптовалютой. Карточки можно использовать в общественном транспорте по всей стране; на очереди – "коммуналка".

Напомним, журналисты "Сегодня" разбирались, станет ли биткоин через 10 лет основным платежным средством. Исследователи утверждают, что криптовалюта на сегодняшний день уже выполняет одну из трех основных функций денег

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