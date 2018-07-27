США построит в Африке ветряную электростанцию для майнинговых ферм

Энергия будет использоваться для добычи биткоина и других криптовалют

Американская компания Brookstone Partners объявила о планах по строительству ветряной электростанции мощностью 900 мегаватт поблизости от Дахлы, Марокко. Энергия будет использоваться для добычи биткоина и других криптовалют. Об этом сообщает Bloomberg.

Удаленная местность расположена между пустыней Сахара и Атлантическим океаном и отлично подходит для добычи криптовалют с помощью возобновляемой энергии.

"У нас эксклюзивные права на строительство ветряной электростанции, но проблема была в отсутствии подходящего места. Сейчас такое время, что если есть источник дешевой энергии, то выгодно построить центр обработки данных", — отметил управляющий партнер Brookstone Майкл Топорек.

С ростом тарифов на электричество добыча криптовалют и биткоина в частности стала менее выгодной, поэтому крупные игроки начали переключаться на возобновляемые источники энергии. Для этого также строятся майнинговые центры в удаленных областях Канады и Исландии.

Отметим, что организация Soluna, основанная компанией Brookstone, планирует привлечь более $100 миллионов в ходе ICO. Постройка ветряной электростанции в Марокко обойдется в $3 млрд.

Впрочем, планы компании уже оказались подвергнуты критике. "Мне не совсем понятен смысл вложения, которое окупится только через 20-30 лет", — заявил аналитик Bloomberg New Energy Finance Итамар Орланди.

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