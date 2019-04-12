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Глава МВФ заявила об опасности криптовалют

Сегодня, 15:35

Цифровые технологии, по мнению Лагард, нужно контролировать

Кристин Лагард. Фото: REUTERS/James Lawler Duggan
Кристин Лагард. Фото: REUTERS/James Lawler Duggan.

Финансовые технологии, такие как цифровые и криптовалюты, "сотрясают" банковскую систему и должны контролироваться для поддержания стабильности. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Как отмечает CNBC, Лагард подчеркнула, что криптовалюты оказывают явное влияние на сотрудников финансового сектора. Об этом, по мнению главы МВФ, свидетельствуют меняющиеся бизнес-модели коммерческих банков.

"Думаю, все, что использует технологию распределенного реестра, ... явно сотрясает систему", - сказала Лагард.

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"Мы не хотим инноваций, которые настолько потрясли бы систему, мы что мы потеряли бы необходимую стабильность", – отметила Лагард.

Напомним, ежегодные весенние встречи МВФ и Всемирного банка начались 8 апреля и завершатся 14 апреля. На них присутствует и украинская делегация. 

При этом ранее МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики. По итогам 2019 года Фонд ожидает роста мирового ВВП на 3,3%, вместо 3,5% в предыдущем прогнозе. Также о замедлении экономического роста в мире заявил аналитический центр Brookings, чьи эксперты назвали основные глобальные угрозы. 

Также  ОЭСР ухудшила глобальный прогноз. Организация предполагает, что рост мировой экономики в 2019 году составит 3,3%. Ранее организацией ожидался рост мирового ВВП на 3,5%. В 2020 году ОЭСР рассчитывает на небольшое ускорение роста – до 3,4%, ранее ожидался подъем на 3,5%. Всемирный банк, в свою очередь, тоже ухудшил прогноз по мировой экономике и предупредил о надвигающемся кризисе. Причиной снижения прогнозов стало усиление рисков и неблагоприятных факторов.

Ключевые риски обсуждали и на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Впрочем, форум в этот раз остался без представителей стран с наиболее развитыми экономиками:

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Тег Кристин Лагард, Лагард, биткоин, криптовалюта, МВФ, финансовая система, регулирование, криптовалюты

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