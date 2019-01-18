В США разрабатывают криптовалюту, в 6 раз более производительную, чем Visa

DTR планирует запустить Unit-e во второй половине этого года и добиться пропускной способности в 10 000 транзакций в секунду

Фото: TaiCIWJHai King Tung.

В США разрабатывают криптовалюту, в 6 раз более производительную, чем Visa //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/21e/5c7/5c421e5c7b981.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/21e/5c7/5c421e5c7b981.jpg 2019-01-18T20:43:51+02:00 Криптовалюта DTR планирует запустить Unit-e во второй половине этого года и добиться пропускной способности в 10 000 транзакций в секунду

Американские ученые приступили к работе над криптовалютой, ориентированной на осуществление тысяч транзакций в секунду, сообщает Bloomberg.



Профессора Массачусетского технологического института, Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Беркли объединились в некоммерческую организацию Distributed Technology Research (DTR), финансируемую фондом Pantera Capital Management LP. Их первая инициатива носит название Unit-e и представляет собой криптовалюту, обеспечивающую пропускную способность, недосягаемую сегодня биткоину, не жертвуя при этом преимуществами децентрализации.



Как отмечают организаторы инициативы в одной из своих работ, присущие криптовалютам ограничения, связанные с производительностью и масштабируемостью, существенно препятствуют их распространению в качестве платежного средства. Они ожидают, что благодаря своей новой криптовалюте смогут составить конкуренцию Visa.



"Широкой общественности известно, что эти сети не масштабируются, – заявил инвестдиректор Pantera Capital Джои Круг. – Сейчас ситуация складывается так, что, если они не начнут масштабироваться в ближайшее время, то их могут отнести к числу идей, которые, несмотря на всю свою привлекательность, не сработали, то есть ближе к 3D-печати, чем к интернету".



DTR планирует запустить Unit-e во второй половине этого года и добиться пропускной способности в 10 000 транзакций в секунду, в то время как возможности централизованной системы Visa ограничиваются 1 700 транзакциями. Для решения поставленной задачи организация намерена переработать каждый элемент технологии блокчейн, сообщил участник проекта и профессор электрической и компьютерной инженерии Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне Прамод Вишванат. Изначально группа займется изучением ограничений технологии, чтобы разработать альтернативу, максимально свободную от них, добавил Вишванат.



Организаторы проекта опубликовали научную работу, в которой осветили все аспекты технологии блокчейн и описали новые механизмы достижения консенсуса, а также новые сети платёжных каналов и методы шардинга – процесса разделения блокчейна, позволяющего избавить ноды от необходимости обрабатывать всю существующую историю транзакций.



"Биткоин доказал возможность достижения распределённого доверия, но он не масштабируется в тех пропорциях, которые необходимы для обретения статуса глобальной валюты, используемой в повседневных платежах. Этот прорыв способен преобразить жизни людей, но только если технология будет масштабирована", – добавил Вишванат.

Напомним, в Украину зашла крупнейшая в мире платежная система. Нацбанк согласовал деятельность компании, которая выпускает 80% платежных карт по всему миру.

Ранее сообщалось, что Visa прекратила обслуживание карточек с поддержкой Bitcoin. Пользователям пришли письма от WaveCrest и других компаний о закрытии счетов.

Кроме того, в рамках фестиваля SXSW глобальная платежная система Visa представила весьма необычный прототип солнцезащитных очков со встроенным в одну из дужек бесконтактным чипом на базе технологии NFC, что позволяет использовать очки в качестве инструмента бесконтактных платежей.

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