В Украине грядет легализация Bitcoin: в НБУ раскрыли первые подробности

Специальная рабочая группа определилась с тем, какой статус получат криптовалюты

Пока Bitcoin в Украине не имеет правового статуса, но подготовка концепции регулирования рынка криптовалют практически завершена. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, передает FinClub.

"По поручению Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО) завершается подготовка концепции регулированию рынка криптовалют. Ее разработкой занимается межведомственная рабочая группа при участии регуляторов финансового рынка и участников рынка. В основе концепции то, что криптовалюты будут признаны одним из видов активов, которые торгуются на площадках", – сообщил Чурий. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Секреты криптовалют: рынок в Украине уже поделился на "легальный" и "нелегальный" По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.

Ранее НБУ отказался признавать Bitcoin валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка, также не являются платежным средством. "Мировые регуляторы не озабочены какой-то угрозой криптовалют из-за их маленького объема. Они озабочены лишь тем, что люди могут потерять деньги, и мошенничеством", – заявлял тогда Чурий.

В то же время, украинские регуляторы, включая НБУ, разрабатывают систему контроля над рынком криптовалют. Как заявил 11 января глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, отстранение государства от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалют из-за отсутствия нормативной базы "создает угрозы для экономики и безопасности государства".