В Украине занялись легализацией криптовалют

Министерство цифровой трансформации работает над законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые необходимы для легализации рынка виртуальных активов. Речь идет об изменениях для реализации норм законопроекта № 3637, а не о зарегистрированном ранее в парламенте № 2461.

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"11 июня в Верховной Раде зарегистрирован проект закона № 3637 "О виртуальных активах", который разработан Минцифры, депутатским объединением Blockchain4Ukraine и ассоциацией "Блокчейн Украина" (БАУ). Но если после принятия профильного закона № 3637 не внести изменения в Налоговый кодекс, это приведет не к открытию рынка, а к охоте на индустрию с различными трактовками налоговых обязательств. Поэтому Минцифры вместе с блокчейн-сообществом разрабатывает законопроект, который позволит эти изменения внести", - сообщило министерство в Telegram-канале.

Министерство также подписало меморандум с БАУ. Меморандум предусматривает сотрудничество относительно:

согласования с международными стандартами и рекомендациями по предотвращению отмыванию средств и финансированию терроризма в отношении виртуальных активов;

разработки государственной стратегии стимулирования развития сферы и создания инвестиционных условий для ведения бизнеса в Украине;

создания концепции и условий транспарентности государственных процедур и развития инструментов общественного мониторинга;

создания концепции внедрения технологии блокчейн в работу государственных реестров и институтов Украины.

Напомним, ранее НБУ отказался признавать Bitcoin валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка Украины, также не являются платежным средством. После этого украинские регуляторы, включая НБУ, начали разрабатывать систему контроля над рынком криптовалют.

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В октябре-2018 Министерство экономического развития также заявило, что в Украине стартует процесс легализации виртуальных активов и криптовалют. Ведомство инициировало принятие Концепции государственной политики в сфере виртуальных активов, целью которой является "создание понятных условий для ведения деятельности в сфере виртуальных активов и виртуальных валют (криптовалюты) для их легализации".

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Как известно, крупнейшая цифровая валюта Bitcoin с июля 2010 года взлетела в цене более чем на 9 миллионов процентов. Получается, что за последнее десятилетие на биткоинах заработали лучше, чем на золоте и ценных бумагах. Именно биткоин признали лучшей инвестицией десятилетия. Пик популярности криптовалют пришелся на 2017 год, когда 1 биткоин стоил 20 тысяч долларов.

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