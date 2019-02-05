За неделю венесуэльцы обменяли 17 млрд боливаров на биткоины

Власти Венесуэлы издали «Конституционный указ об интегральной системе криптовалютных активов»

Фото: Pixabay

За неделю венесуэльцы обменяли 17 млрд боливаров на биткоины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8dd/3e2/5c58dd3e24c9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8dd/3e2/5c58dd3e24c9d.jpg 2019-02-05T04:44:00+02:00 Криптовалюта Власти Венесуэлы издали «Конституционный указ об интегральной системе криптовалютных активов»

Прошедшая неделя стала самой активной по объему торгов в Венесуэле — почти 17,1 млрд суверенных боливаров были обменены на биткоины. В пересчете на биткоин, объем торгов составил 1 972 BTC. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDance.

В свою очередь, власти Венесуэлы издали "Конституционный указ об интегральной системе криптовалютных активов", регулирующий деятельность биткоин-бирж и других криптокомпаний.

"Эмиссия, использование или майнинг Petro и других криптовалют без надлежащего разрешения руководящего органа и в нарушение других формальностей, прописанных в данном постановлением, будет наказываться штрафом в размере до $18 000", — говорится в документе.

Впрочем, отмечают эксперты, указ вряд ли сможет оказать значительное влияние на p2p-сервисы, такие как LocalBitcoins. Уход населения Латинской Америки в криптовалюты они объясняют тяжелой экономической ситуацией из-за санкций и гиперинфляции.

Ранее мы писали, что Иран запустил криптовалюту ради обхода санкций. Над выпуском национального цифрового актива работали сразу несколько банков.

При этом аналитики ранее опубликовали ТОП-10 необычных "подкреплений" для криптовалюты.

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