За неделю венесуэльцы обменяли 17 млрд боливаров на биткоины
Власти Венесуэлы издали «Конституционный указ об интегральной системе криптовалютных активов»
Прошедшая неделя стала самой активной по объему торгов в Венесуэле — почти 17,1 млрд суверенных боливаров были обменены на биткоины. В пересчете на биткоин, объем торгов составил 1 972 BTC. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDance.
В свою очередь, власти Венесуэлы издали "Конституционный указ об интегральной системе криптовалютных активов", регулирующий деятельность биткоин-бирж и других криптокомпаний.
"Эмиссия, использование или майнинг Petro и других криптовалют без надлежащего разрешения руководящего органа и в нарушение других формальностей, прописанных в данном постановлением, будет наказываться штрафом в размере до $18 000", — говорится в документе.
Впрочем, отмечают эксперты, указ вряд ли сможет оказать значительное влияние на p2p-сервисы, такие как LocalBitcoins. Уход населения Латинской Америки в криптовалюты они объясняют тяжелой экономической ситуацией из-за санкций и гиперинфляции.
Ранее мы писали, что Иран запустил криптовалюту ради обхода санкций. Над выпуском национального цифрового актива работали сразу несколько банков.
При этом аналитики ранее опубликовали ТОП-10 необычных "подкреплений" для криптовалюты.
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