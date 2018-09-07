Аналитики назвали стоимость аренды жилья около столичных вузов

Во время вступительной кампании 2018 г. более 146 тыс. абитуриентов подали около 915 тыс. вступительных заявлений в различные украинские вузы. Так, лидерами по количеству поданных документов в Киеве стали такие учебные заведения:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 37,9 тыс. заявлений;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 33,2 тыс. заявлений;

Киевский национальный торгово-экономический университет – 28,1 тыс. заявлений;

Национальный авиационный университет – 23,9 тыс. заявлений;

Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана ­– 17,4 тыс. заявлений.

Так как эти вузы стали самыми популярными в Киеве, мы решили разобраться, во сколько же обойдется жилье около этих учебных заведений, можно ли попасть в университетское общежитие или лучше поискать варианты съема частной жилплощади.

В Национальном авиационном университете учится едва ли не больше всего студентов в Киеве. Ближайшее метро возле этого вуза - "Шулявская", но добираться к нему придется на троллейбусах, маршрутках или скоростном трамвае.

Территория университета занимает больше 70 гектаров, все корпуса, общежития и необходимые инстанции расположены в пешей доступности. В НАУ есть 11 общежитий. Цены здесь не шибко отличаются от других университетов, так, за одной койко-место в разных общежитиях придется заплатить от 520 до 562 грн. Правда, в НАУ все общежития преимущественно коридорного типа, и всего в нескольких есть блочная система.

Если задуматься о съеме квартиры, то можно поискать варианты около красной ветки метро, начиная от станции метро "Святошин" и заканчивая "Политехническим университетом", но оптимальным вариантом остается найти жилье около "Шулявки".

"Комнаты на "Шулявке" сдаются по привлекательным ценам до 3 000 грн, однушки – от 5 500 грн. Есть также большой выбор однокомнатных смарт-квартир в районе 8 000 грн", – поясняют в OLX.

А вот Киевский национальный экономический университет находится непосредственно около станции метро "Шулявская", поэтому ситуации с ценами на квартиры здесь схожие с теми, что мы описывали для студентов НАУ. Всего в КНЭУ 6 общежитий, почти все из которых размещены около самого университета. А вот одна общага, правда, находится почти при выезде из столицы – около Софиевской Борщаговки.

Но, к сожалению, на сайте университета информацией о том сколько стоит проживание в общежитии делятся неохотно. Так, нам удалось разузнать, что стоимость проживания на 2018-2019 гг. составит от 4500 до 5000 грн, в зависимости от общежития. Учитывая то, что учебный год в университете длится 10 месяцев, получается, одно койко-место обойдется в 450-500 грн в месяц. Плюс к этому, еще нужно будет платить за электроэнергию.

Так, однокомнатные квартиры в районе предлагают за 8–9 тыс. грн, правда, можно найти и дешевле, около 6,5 – 7 тыс. грн, а комнату и вовсе можно снять за 3 тыс. грн.

Напомним, ранее мы писали о том, что цены на аренду жилья в больших городах уже выросли на 20%.

Также мы рассказывали, что в Кабмине серьезно взялись за рынок арендного жилья и уже сейчас разрабатывают необходимые законопроекты.

Более подробно о том, во сколько обойдется аренда жилья около киевских вузов, читайте в материале сайта "Сегодня": Квартирный вопрос для студентов: во сколько обойдется аренда жилья возле главных вузов Киева