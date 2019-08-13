Аренда квартир для студентов: сколько стоит жилье около главных вузов страны

Комнаты около крупных университетов можно в среднем снять за 3–4 тыс. грн, а вот за приличную однушку придется платить больше 9 тыс. грн.

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Вступительная кампания в Украине уже подходит к концу. Еще в 20-х числах июля учебные заведения обнародовали списки тех, кто поступил на бюджет, и их должны были зачислить не позднее 1 августа. После этого университеты публикуют списки контрактников, которых принимают на учебу до конца сентября.

Миновав этапы тестирования, подачи документов и зачисления, студенты теперь озабочены другим не менее важным вопросом – поиском жилья. Дело в том, что далеко не все высшие учебные заведения могут обеспечить своих студентов общежитиями, да и условия там все же оставляют желать лучшего. Поэтому многие первокурсники решают снимать квартиры или хотя бы комнаты недалеко от вузов.

Сайт "Сегодня" разобрался, во сколько обойдется жилье около самых популярных вузов страны.

В лидерах КНУ и Львовский национальный университет

В Министерстве образования и науки Украины назвали самые популярные вузы и среди выпускников 2019 года. По данным пресс-службы МОН, статистику собирали на основе количества поданных заявлений в вузы.

Традиционным лидером в стране остается КНУ им. Тараса Шевченко, на втором месте оказал Львовский национальный университет, а замыкает тройку лидеров Киевский политехнический институт.

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко – 41 412 заявлений;

Львовский национальный университет им. Ивана Франко – 36 078 заявлений;

НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" – 35 242 заявления;

НУ "Львовская политехника" – 29 939 заявлений;

Киевский национальный торгово-экономический университет – 24 233 заявления;

Национальный авиационный университет – 22 324 заявления;

Харьковский национальный университет им. Каразина – 19 379 заявлений;

Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетмана – 18 686 заявлений;

Киевский университет им. Бориса Гринченко – 14 925 заявлений;

Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара – 14 672 заявления.

В список самых популярных вузов попало только четыре учебных заведения не из столицы, которая традиционно лидирует по цене аренды квартир. К тому же, сейчас на арендном рынке недвижимости царит высокий сезон, который и обусловлен увеличенным спросом студентов на жилье. Цены заметно скакнули вверх, даже если сравнивать с началом лета.

Читайте также: Аренда квартир в Украине: недвижимость вот-вот начнет дорожать

Киевские вузы расположены в разных районах столицы, и если их главные корпуса могут быть ближе к центру, то остальные придется искать в самых отдаленных районах города. В аналитическом центре DOM.RIA в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, что средние цены на однокомнатные квартиры около главных вузов Киева составляют от 7,5 тыс. до 9 тыс. грн. Согласно данным портала, однушка в Шевченковском районе, неподалеку от КНУ, обойдется в среднем около 8,3 тыс. грн, комната – 3,7 тыс. грн. Цены на жилье в Соломенском районе, где расположись такие вузы как КПИ, НАУ, КНЭУ - чуть ниже. Однушки по 8 тыс. грн в среднем, а комнаты – по 3,1 тыс. грн. А вот средняя цена комнаты в Деснянском районе, где находится КНТЭУ, составляет 2,6 тыс. грн.

КНУ и Киевский университет им. Гринченко

Так, главный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который лидирует в списке самых популярных вузов, разместился в центре столицы возле станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота". Но, всего у вуза больше 15 корпусов, которые расположены по всему Киеву, начиная от Голосеево и заканчивая Дорогожичами.

Вполне логично, что аренда недвижимости около главного корпуса КНУ влетит в приличную сумму, т.к. это центр города. По данным аналитиков OLX, однокомнатную квартиру там можно найти за 10–12 тыс. грн, но большинство вариантов находятся в диапазоне от 14 до 16 тыс. грн.

"Аренда двухкомнатных квартир в среднем обойдется в 16 –17,5 тыс. грн. Дешевле всего обойдется подселение в комнату или в общежитие – цены 1,5 – 2 тыс. грн. Арендовать комнату можно в среднем за 4 500 грн", – отмечают в OLX.

Недалеко от центральной части Киева находится и Киевский университет им. Бориса Гринченко, поэтому студентам, которые хотят жить поблизости с главным корпусом тоже нужно готовиться к приличным тратам. Снять комнату здесь можно в среднем за 4 тыс. грн. А стоимость однокомнатной квартиры составит около 12–13 тыс. грн. К тому же, в этом районе не слишком много различных предложений, поэтому богатого выбора нет.

Читайте также: Доступное жилье: как сбить цену на аренду квартиры

КПИ, НАУ и КНЭУ

В Соломенском районе находится сразу три крупных и популярных университета – КПИ, КНЭУ и НАУ. Если два первых вуза расположились сразу около соседствующих станций метро, то к НАУ удобнее добираться на скоростном трамвае.

Так, около Киевского политехнического института наиболее бюджетный вариант – подселение в комнату. Такое жилье в Киеве обойдется от 1,3 – 1,5 тыс. грн.

"Снять комнату можно постараться от 2,2 – 2,8 тыс. грн, но средние цены в этом районе – около 4 тыс. грн, а с хорошим ремонтом – до 7 тыс. грн", – поясняют аналитики OLX.

Аренда однокомнатной квартиры в среднем обойдется от 7,5 до 12 тыс. грн, а вот двушки уже стартуют от 14 тыс. грн. НАУ и КНЭУ находятся недалеко от станции метро "Шулявская", поэтому цены здесь приблизительно одинаковые. Так, за подселение в комнату нужно заплатить от 1,6 тыс. грн, а аренда отдельной комнаты обойдется в среднем 3-4 тыс. грн. Правда, стоит отметить, что найти вариант подселения в комнату около вузов не так-то просто. Все чаще арендодатели не хотят сдавать свое жилье большому количеству людей и отдают предпочтение одному человеку в комнате.

"Цены на однокомнатные квартиры начинаются от 6-6,5 тыс. грн. А средняя цена на них – 9 тыс. грн. Цены на двух- и трехкомнатные квартиры начинаются от 17 тыс. грн", – говорят в OLX.

Читайте также: Квартирные аферисты: как сдать или снять квартиру, чтобы не потерять деньги

КНТЭУ

Цены на жилье около КНТЭУ всегда были наиболее приемлемыми, так как этот университет разместился не только на левом берегу, но еще и на конечных станциях красной ветки метро. Здесь студенты могут подыскать варианты около метро "Лесная" и "Черниговская".

"Наиболее бюджетные варианты – подселение в комнату или койко-место начинаются от 1,1 – 1,4 тыс. грн. Снять комнату можно в среднем за 3 тыс. грн", – поясняют аналитики OLX.

Однокомнатные квартиры здесь еще можно найти за 6–7 тыс. грн, правда, хороших условий и ремонта там ждать не стоит. Если нужно жилье с более приятным внешним видом, придется отдать около 12 тыс. грн в месяц. Цены на двухкомнатные квартиры в среднем 8,5 – 9 тыс. грн. Но найти такие варианты в сезон – практически невозможно.

Львовские вузы

Несмотря на то, что самыми высокими ценами на аренду жилья традиционно может похвастаться столица, другие крупные города Украины не отстают. Так, в рейтинг самых популярных вузов попало два львовских учебных заведения – Львовская политехника, которая расположилась во Франковском районе, охватывающем центральную и южные части города, и Национальный университет им. Франко, который находится в центральной части города – Галицком районе.

"Во Львове средняя цена аренды однокомнатной квартиры во Франковском районе составляет 7,1 тыс. грн, а в Галицком – 7,2 тыс. грн. Арендовать комнаты там можно за 3,5 и 5 тыс. грн соответственно", – отмечают в аналитическом центре DOM.RIA.

В OLX рассказывают, что существуют также бюджетные варианты аренды небольших квартир только с самыми необходимыми вещами, на них цены стартуют от 2 тыс. грн.

"В районе университета Франко и Политехники, по ул. Бандеры, подселиться к кому-то в комнату можно за 1,5-3 тыс. грн, или доплатить 500-1,5 тыс. грн и снять уже отдельную комнату за 3-3,5 тыс. грн", – говорят аналитики OLX.

Читайте также: Мошенники придумали новую схему обмана с арендой жилья: как защититься

Харьковские и Днепровские вузы

В топ также вошел Харьковский национальный университет им. Каразина и Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара.

Харьковский вуз находится в центре города, недалеко от метро. Студенты здесь могут снять комнату за 2,5-3,2 тыс. грн, а вот однокомнатные квартиры стартуют от 5–5,5 тыс грн.

"Однокомнатные квартиры в среднем обойдутся около 7,3 тыс. грн, но можно постараться найти небольшую смарт-квартиру за 5-5,5 тыс. грн. "Двушек" и "трешек" немного больше, их аренда в среднем обойдется в 11 тыс. грн в месяц", – отметили в OLX.

Днепр среди всех крупных городов Украины остается одним из самых дешевых. Цены на жилье здесь гораздо ниже, чем в том же Харькове, не говоря уже о Львове или Одессе, где стоимость аренды не уступает Киеву.

Снять комнату неподалеку Днепровского национального университета им. Олеся Гончара в среднем можно за 2 тыс. грн, а бюджетные варианты стартуют от 1,2 тыс. грн.

"Цены на однокомнатные квартиры в среднем составляют 6,5-7 тыс. грн в месяц, но можно найти жилье и за 3 тыс. грн. Дороже всего обойдутся однокомнатные квартиры с ремонтом в новостроях, цены на них достигают 12,5 тыс. грн", – комментируют в OLX.

Так, аренда жилья сейчас действительно влетает в копейку. Но всегда можно найти подходящий вариант, либо же, как говорят студенты, "перекантоваться" месяц-другой у родственников и снять жилье уже тогда, когда цены чуть опустятся после высокого сезона.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама