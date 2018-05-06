Аренда квартир в Украине и Европе: особенности, отличия, цены
Стоимость аренды жилья в Украине превышает среднюю зарплату
Недавно стало известно, что Украина попала в тройку лидеров самых дешевых стран мира согласно исследованию The Cost of Living Around the World 2018, которое основано на индексе Numbeo. В этом рейтинге учитывались различные факторы, например, стоимость аренды и покупки жилья, оплата коммунальных услуг, проезд на городском транспорте, покупка продуктов и питание в недорогих ресторанах.
По результатам исследования оказалось, что в Украине средняя цена на аренду однокомнатного жилья недалеко от центра города гораздо выше, чем средняя зарплата. Так, для сравнения, в среднем украинцы получают 262,3 доллара, а вот аренда однушки стоит 317 долларов. Причем в других странах таких несоответствий нет. Например, Египет и Пакистан оказались на первом и втором месте по дешевизне, но в Египте средняя зарплата 161 долл., а аренда квартиры – 155 долларов. В Пакистане же дела обстоят чуть лучше, зарплата достигает 252 долл., а арендовать жилье можно за 138 долларов в месяц.
Сайт "Сегодня" решил сравнить рынок аренды жилья в Украине и в четырех европейских странах, чтобы посмотреть, как отличаются цены, предложенные варианты и условия аренды.
Украина
Несмотря на то, что арендовать жилье в Украине довольно дорого, сделать это гораздо проще, чем в странах Европы, или же в США. Например, если в некоторых странах нужна хорошая кредитная история, рекомендации, стабильный доход и т.д., то в Украине над такими вещами особо не заморачиваются и снять жилье можно даже не пользуясь услугами агентства, а просто найти подходящий вариант по объявлению и договориться с хозяевами. Правда, чаще всего, нужно подписывать договор, юридическая сила которого, однако, остается под сомнением.
Именно поэтому, рынок жилья в Украине на сегодня остается одним из самых теневых. Однако он у нас в стране очень динамичен, здесь есть как крупные агентства, арендодатели у которых по несколько десятков квартир, так и частные лица, которые сдают свою жилплощадь.
Вполне логично, что дороже всего аренда жилья обойдется в столице Украины – в Киеве, здесь средняя цена на однушку будет около 8 тыс. грн (305 долл.). Конечно, можно найти и варианты дешевле, но в центре города сдается очень много элитного жилья за соответствующую оплату.
Во Львове средняя цена аренды составляет чуть больше 6 тыс. грн, в Харькове и Днепре цены похожие – где-то 5,5 – 6 тыс. грн. В Одессе специфика аренды слегка отличается, здесь дороже стоит жилье, которое находится близко к морю, а не к центру самого города – 6,5 тыс. грн.
Мы более детально рассмотрим, какие квартиры, и за какую стоимость предлагают именно в столицах, т.к. по регионам цены и условия могут сильно отличаться.
Недалеко от центра Киева, да еще и в пешей доступности к метро снять квартиру за символическую стоимость вряд ли получится. На профильных сайтах по аренде недвижимости цены на нормальное жилье с более-менее приличным ремонтом находятся в районе 12-13 тыс. грн. Если же хозяева жилья предлагают евроремонт, новую технику и мебель, цены вырастают в разы.
Правда, если вы ищете жилье самостоятельно через интернет, стоит остерегаться мошенников. Очень часто предлагаются квартиры с довольно низкой стоимостью, но с шикарными условиями, ремонтом и т.д. Как оказывается позже – фото рекламные, а в реале вас ждет советский гарнитур и ковры на стенах.
Также стоит быть осторожными с, так называемыми, базами квартир. Т.е. вы звоните по найденному номеру и вам предлагают приехать в офис, заплатить условную сумму денег, в прошлом году, это было, как правило, 300 грн., и после этого вам дают базу с адресами подходящих квартир и номерами владельцев. Но, все такие базы – это обман, предложенные квартиры обычно уже сданы, а по номерам могут отвечать люди, которые вообще не понимают, о чем речь.
В Киеве гораздо дешевле снять жилье на левом берегу, нежели на правом. Шевченковский район, Подол, Печерск – все это дорогостоящие районы, цены на квартиры в которых почти в два раза выше, нежели в других областях столицы. Дешевле всего квартиры на Троещине, это из-за отсутствия поблизости метро и нормальной транспортной инфраструктуры.
Германия
Арендовать жилье в Германии не так просто, как может показаться. Например, сдавать недвижимость иностранцам в Германии вообще не особо-то любят, поэтому найти квартиру для мигранта может стать настоящей задачей.
Средняя зарплата в Германии 2675 долларов, а аренда квартиры недалеко от центра города – 827 долларов (около 22 тыс. грн). Там арендодатели придирчиво выбирают кандидатов, и, если у нас просмотр квартиры подразумевает непосредственно просмотр квартиры, то в Германии это скорее просмотр кандидатов, которые претендуют на жилье.
Очень важно подтвердить свою кредитоспособность, рассказать о месте работе, заработке. Иногда даже требуют показать свой доход и принести последний зарплатный листок. Рассмотрение кандидатов может затянуться на несколько недель. Если в Украине залог за квартиру обычно составляет сумму платежа за один месяц (иногда за два – первый и последний), в Германии это обычно сумма за 2-3 месяца аренды.
Также большая часть жилья в Германии сдается без мебели, чаще всего в квартире есть только кухня.
Цена аренды на квартиры в Германии состоит из двух частей – месячного платежа и предоплаты за коммуналку (как правило, от 60 до 300 долларов). В предоплату включают расходы на отопление, воду, страховку дома, вывоз мусора и т.д. В конце года, владелец высчитывает, сколько расходов было потрачено и сколько заплатили съемщики. Если сумма расходов выше – съемщикам придется доплатить.
В предоплату не включается цена за электроэнергию, телефон и интернет. За эти услуги платят сами жильцы.
Интересно отметить, что наибольшая конкуренция квартиросъемщиков наблюдается не в столице Германии – в Берлине, а в Мюнхене. Там на просмотр одного объекта претендует 77 человек сразу, тогда как в Берлине всего 33.
Популярностью большие квартиры в Германии не пользуются, т.к. они обходятся в обслуживании слишком дорого. Поэтому арендуют преимущественно квартиры в 40 кв м. Один из бюджетных вариантов – комнаты в студенческих общежитиях.
Италия
Сдавать жилье в Италии не очень-то выгодно. Дело в том, что согласно местным законам, там максимально защищен арендатор. Если вдруг он становится неплатежеспособным и т.д., выгнать его хозяева жилья не смогут. Также, налог, который вынужден будет платить арендодатель – самый высокий в Европе, больше 40% от прибыли. Поэтому, в Италии очень часто предлагают арендовать жилье без лишней бумажной волокиты, но для квартиросъемщиков это не самый выгодный вариант.
Заключив контракт, себя можно обезопасить от внезапного повышения стоимости аренды, выселения и т.д. Средняя зарплата в Италии около 1880 долл., тогда как средняя цена за аренду жилья недалеко от центра – 715 долларов.
Здесь хозяева квартиры также могут попросить показать выписку с банковского счета и другие документы, которые могли бы подтвердить платежеспособность арендатора. Итальянские арендодатели могут задать множество разнообразных вопросов, начиная от любимой музыки и цвета, и заканчивая кулинарными предпочтениями.
Если вы ищете жилье в Италии через агентство, то придется заплатить 100% арендной платы за услуги, причем оплату вносит как арендатор, так и арендодатель. Залог за квартиру здесь такой же, как и в Германии – сумма за 2-3 месяца проживания.
В Италии квартиры зачастую сдаются с мебелью, и, если там есть мебель, к ней прилагается еще множество всего: начиная от запасных лампочек, заканчивая посудой, техникой и т.д.
Дороже всего снимать жилье в Милане – больше 600 долл. За комнату в Риме цены слегка меньше, около 500-550 долларов, а вот квартира-студия будет стоить около 700 долларов и выше. Дешевле всего жить в пригороде Неаполя, там можно арендовать трехкомнатные апартаменты всего за 400 долларов в месяц.
Польша
Рынок жилья в Польше очень открытый и разнообразный, чем-то он похож на украинские реалии, но здесь нет мошенничества в таком количестве. Цены на квартиры зависят от городов, районов и, непосредственно, самих условий. Например, цены в Варшаве намного выше, чем в соседних городах, а вот в Кракове они на 30% меньше.
Арендная плата здесь так же, как и в Германии, состоит из двух платежей – оплата аренды и оплата эксплуатационных платежей (это не то же самое, что коммунальные платежи). Сюда входит налог на недвижимость, оплата содержания лифта, ремонта подъезда, эксплуатации домофона, уборки территорий и т.д. Плюс ко всему этому нужно оплачивать и коммунальные платежи, за которые уже отвечает сам жилец.
Средняя зарплата в Польше около 1000 долларов, а вот средняя цена на аренду квартиры – 535 долларов. Найти жилье можно как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами посредника, правда придется заплатить комиссию – 100% месячной аренды.
Снять жилье в Польше – не проблема. На рынке очень много предложений, а сами хозяева не проводят такой жесткий отбор, как, скажем в Германии.
Чехия
Цены на аренду в Чехии намного ниже, чем в других странах Европы. Выбор жилья там очень широкий, можно найти как роскошные апартаменты в старых кирпичных домах, так и арендовать уютный домик в пригороде. Средняя зарплата в Чехии 1140 долл., при этом, средняя стоимость аренды квартиры около центра города – 645 долл.
Популярнее всего здесь однокомнатные квартиры с кухонным углом, либо же однокомнатные квартиры с отдельной кухней. При оформлении обязательно составляется договор, снимать без него не рекомендуют, т.к. в случае возникновения определенных проблем можно оказаться на улице.
В целом, никаких особых тонкостей здесь нет. Здесь отсутствуют жесткие требования, которые есть в других странах ЕС. Так, при наличии денег и свободного времени снять подходящее жилье не составит никакого труда.
Отметим, как писал на днях сайт "Сегодня", перед финалом Лиги чемпионов в Киеве цены на посуточную аренду недвижимости в украинской столице стали исчисляться в тысячах евро за сутки.
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