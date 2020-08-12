Студенты сегодня уже не бедны: сколько стоит жилье в городах с престижными ВУЗами Украины

Началась вступительная кампания, близится осень, а значит, тысячи абитуриентов поедут в различные города Украины — поступать в вузы. Так, уже с 1 августа началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов. Прием заявлений и документов начинается с 13 августа и заканчивается 22 августа для абитуриентов, поступающих по результатам ВНО, а также по результатам вступительных экзаменов и творческих конкурсов. Новоиспеченные студенты, как правило, ищут подходящее жилье для двух-трех человек в удобных местах городов.

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Сайт "Сегодня" рассказывает, сколько стоит арендовать квартиру или комнату в различных городах Украины.

Киев

Ежегодно в Киев приезжает огромное количество абитуриентов, ведь здесь разместилось больше всего вузов. Поступление сопровождается для всех и жилищным вопросом, ведь жизнь в общагах приходится по вкусу далеко не всем. К тому же, в последнее время участились новости о вспышках заболеваемости коронавирусом в общежитиях. Так, например,в общежитии КПИ недавно коронавирус обнаружили у 133 жильцов.

Мы, к слову, разослали запросы вузам Украины из крупных областных центров о том, изменятся ли из-за карантина правила поселения. Но из всех институтов на запрос ответили только в столичном Политехе и Львовской политехнике.

"В настоящее время правила поселения не менялись. Поселение в общежития начинается за неделю до учебного года. Дата начала учебного года будет объявлена правительством в соответствии с эпидемической ситуацией", — говорит Александр Ищенко, директор студгородка КПИ им. Сикорского.

В НУ "Львовская политехника" также отмечают, что правила поселения останутся прежними. А само поселение будет проводится в два этапа: с 14.09.2020 по 21.09.2020 — поселение студентов льготных категорий, а с 22.09.2020 — поселение остальных студентов. Обучение в университете начнется только 28 сентября.

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Мы решили разузнать, во сколько же обойдется аренда жилья в столице, ведь здесь, традиционно, цены на недвижимость остаются одними из самых высоких. В аналитическом центре DOM.RIA нам рассказали, что, например, около КНУ и Киево-Могилянской академии, которые расположились в центральных районах столицы — Шевченковском и Подольском, аренда "однушки" обойдется в 10,4 тыс. грн. В Соломенском районе, где находится КПИ, НАУ, КНЭУ и НМУ за однокомнатную квартиру нужно заплатить около 9,3 тыс. грн, за "двушку" — 12 тыс. грн, а за трехкомнатную — 14 тыс. грн.

Дешевле всего аренда квартиры обойдется студентам КНТЭУ, который находится на левом берегу в Деснянском районе. Здесь "однушки" в среднем стоят по 8 тыс. грн, а стоимость трехкомнатных достигает 12 тыс. грн.

Аналитики OLX рассказывают нам, что, по-прежнему самые выгодные для аренды жилья Деснянский, Святошинский и Днепровский районы столицы. На заметку студентам КНТЭУ, в июле 2020 комнату в первом можно было снять в среднем за 3 тыс. грн в месяц, "однушку" — за 6,7 тыс. грн, "двушку" — за 8 тыс. грн. "Трешка" обойдется в 10 тыс. грн, при этом, если собрать компанию и жить втроем, удастся экономить около 3,3 тыс. грн (по сравнению с арендой "однушки").

"За комнату в Святошинском просят 3,3 тыс. грн, а вот однокомнатная квартира будет стоить в среднем 7,5 тыс. грн в месяц. Двухкомнатная обойдется в 9,5 тыс. грн. "Трешку" можно снять за 13 тыс. грн. В Днепровском районе также самые выгодные в городе комнаты — за месяц просят около 3 тыс. грн. За квартиру нужно будет платить 8 тыс. грн, если она однокомнатная, 10 тыс. грн, если двухкомнатная, и 13 тыс. грн, если комнат три. На совместной аренде последней можно экономить примерно 3 670 грн в месяц", — говорят аналитики.

В то же время, Шевченковский район дешевыми апартаментами не славится, а вот университетов здесь хватает. Однако при желании снять жилье довольно недорого возможно: по данным OLX Недвижимость, комната будет стоить в среднем 3,5 тыс. грн, "однушка" — 10,5 тыс. грн в месяц.

"По стоимости аренды жилья Голосеевский район — один из самых дорогих в столице, однако, если ваша alma mater находится именно здесь и ездить на учебу через весь город большого желания нет, найти недорогие варианты можно и тут. Так, комната обойдется в 3,7 тыс. грн в месяц", — поясняют в OLX.

Харьков и Днепр

В топах самых популярных вузов в Украине стабильно держится и Харьковский национальный университет им. Каразина и Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара.

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Аналитики же говорят о том, что жилье около университетов в крупных украинских городах ненамного дешевле, чем в Киеве.

"Так, в Шевченковском районе Харькова комнату в июле можно было снять в среднем за 3 тыс. грн в месяц, "однушку" — за 7 тыс. грн, "двушку" — за 12 тыс. грн. "Трешку", которая стоит 16 тыс. грн, удобно арендовать втроем и платить по 5,3 тыс. грн. В Днепре больше всего ВУЗов находится в Центральном районе, где за комнату просят в среднем 2 тыс. грн, за однокомнатную квартиру — 6,5 тыс. грн, за двухкомнатную — 8 тыс. грн, а за трехкомнатную — 11 тыс. грн", — делятся аналитики OLX.

Одесса и Львов

Во Львове расположилось несколько крупных вузов: Львовская политехника, Национальный университет им. Франко, Львовский национальный медуниверситет им. Данила Галицкого.

По данным аналитического центра DOM.RIA, снять "однушку" там можно за 7-8 тыс. грн, "двушка" будет стоить уже от 8 тыс. грн, а за трехкомнатную квартиру придется заплатить от 10 до 11 тыс. грн.

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, который разместился в Приморском районе города, тоже пользуется популярностью среди украинских абитуриентов. Учитывая то, что Одесса — дорогой город, цены на однокомнатные квартиры здесь достигают 10 тыс. грн.

"В Галицком районе Львова предлагают комнаты за 3 000 грн в месяц, "однушки" за 7 тыс. грн, "двушки" за 9 тыс. грн и "трешки" за 12 тыс. грн. Приморский район Одессы, в котором расположено больше всего университетов, может стать вашим домом, если снять комнату за 3 тыс. грн или "однушку" за 9 тыс. грн. За "двушку" просят в среднем 10,6 тыс. грн, а "трешку" выгодно арендовать втроем и платить по 5 630 грн ежемесячно с человека", — говорят в компании OLX.

Для справки: в соседней Польше цены на жилье, в частности для студентов, также разнятся в зависимости от того, в каком городе расположено учебное заведение. Как рассказали нам украинские студенты, которые проходят обучение в польских вузах и колледжах, разница между ценами на жилье в небольшом городке и том же Кракове – почти двукратная.

"Если в небольшом городе можно снять жилье за 350-400 злотых в месяц (до 3 тыс. грн), то в Кракове такая же квартирка будет стоить студенту от 700 до 900 злотых (до 6,5 тыс грн)", – рассказал сайту "Сегодня" Богдан, украинец, закончивший обучение в одном из польских колледжей.

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О том, как в Украине проходит вступительная кампания, смотрите в нашем сюжете:

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