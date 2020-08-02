Август по-украински: продление карантина, новые тарифы и треть месяца выходных

Конец лета для Украины будет непростым во всех отношениях. Так, синоптики прогнозируют климатический шок с пиками зноя и заморозками. Но если погода будет больше походить на "кардиограмму гипертоника", то в экономике и социальной жизни все "стабильно растет": от курса доллара до карантина.

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Сайт "Сегодня" рассказывает о том, чего украинцам ждать в августе.

Курс доллара

Эксперты считают, что под конец лета доллар немного пойдет вверх. Галина Хейло, фундатор финансово-аналитического центра "Трансформация", член Совета Ассоциации украинских банков, рассказывает, что что курс доллара будет находиться у отметки 28, т.к. началась подготовка к отопительному сезону и курс в этот период традиционно растет.

"Также стоит помнить, что недавно президент Зеленский заявил, что тяжело жить, когда расчетный счет 30 грн за доллар, отличается от фактического. Опасаясь роста курса в будущем, валюту покупают сейчас, чем тоже дестабилизируют рынок", — говорит Хейло.

Александр Хмелевский, независимый эксперт и кандидат экономических наук, рассказывает, что в июле произошло снижение курса гривни, которое было вызвано сменой главы Нацбанка и заявлениями чиновников о том, что крепкая гривня приводит к убыткам предприятий и поэтому ее нужно девальвировать.

"Сейчас рынок успокаивается и мы наблюдаем укрепление гривни. В августе ожидается рост колебаний курса. При этом вопрос девальвации гривни не снят с повестки дня. Не исключено, что в августе гривня упадет до 29-30 грн за доллар", — отметил Хмелевский.

Карантин по-новому

На данный момент известно, что карантин в стране продлили до 31 августа.

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Но с 1 августа модель карантина немного изменится. Так, на территории Украины будет действовать адаптивный карантин с разделением регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, в зависимости от уровня распространения коронавируса.

Если все показатели в области будут находиться в пределах нормы, территория будет включена в "зеленую" зону. В том случае, если область переведут в "желтую" зону, появится запрет на посещение учреждений социальной защиты. В "оранжевой" зоне добавляется запрет на работу хостелов, туристических баз, ресторанов в ночное время, развлекательных заведений, спортзалов. А уже в "красной" зоне запрещена работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов.

Каждый третий день – выходной

Украинцы будут отдыхать треть последнего месяца лета, ведь всего в августе будет 20 рабочих и 11 выходных дней. Для сравнения, в июле было аж 23 рабочих дня и только 8 выходных.

А 24 августа в стране отмечается День независимости Украины. И в этом году праздник выпал на понедельник, таким образом, украинцев ждут длинные выходные — с 22 по 24 августа включительно.

Новые тарифы на газ

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Ранее Кабинет министров на своем заседании отложил переход на рыночные цены газа для населения на 1 августа. Так, Кабмин назначил "Нафтогаз Украины" "поставщиком последней надежды", чтобы начать переход на рыночные цены на газ для населения. "Поставщик последней надежды" не имеет права отказать в заключении договора на поставку газа на ограниченный период времени. Такой поставщик необходим для непрерывного обеспечения потребителей в случае ликвидации или банкротства их действующего поставщика.

Стоит помнить, что когда будет введен полноценный открытый рынок газа, розничные расценки для населения будут формироваться рыночным путем, а потому тариф на газ будет меняться каждый месяц. Тариф на следующий месяц будут устанавливать, исходя из средней рыночной цены на газ.

Деньги вместо бэби-боксов

Уже в августе украинские родители при рождении ребенка будут получать не "пакеты малыша", а деньги на карту. Такое решение приняли в Министерстве социальной политики. Теперь "пакеты малыша" продолжат выдавать в тех регионах, где они есть в наличии, пока не закончатся остатки. А для остальных родителей устанавливается разовая помощь в размере 5 тыс. гривен. Эту сумму родители смогут получить в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка. Однако в использовании этих средств есть определенные ограничения. Потратить их можно будет только на покупку одежды для ребенка, обуви, средств гигиены, текстиля, игрушек и средств гигиены для рожениц. К тому же купить вещи и рассчитаться этой специальной картой можно будет только в определенных магазинах – тех, которые специализируются на товарах для матери и ребенка и с которыми правительство заключит договор.

Безвизовые страны

Украина с 1 августа открывает "безвиз" для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Теперь граждане вышеупомянутых стран смогут беспрепятственно приехать в Украину, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Вступительная кампания

Сейчас вовсю идет вступительная кампания. И уже с 1 августа начнется регистрация электронных кабинетов абитуриентов. Прием заявлений и документов начинается с 13 августа и заканчивается в 18 часов 22 августа для абитуриентов, поступающих по результатам ВНО, а также по результатам вступительных экзаменов и творческих конкурсов.

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Сдача вступительных экзаменов для льготных категорий, а также творческих конкурсов для абитуриентов, которые хотят поступить на бюджет, пройдет с 1 по 12 августа. А рейтинговые списки должны обнародовать не позднее 27 августа. Абитуриенты должны будут подать оригиналы документов в вузы не позднее 31 августа.

Погода в августе

По прогнозам Укргидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в августе ожидается +17, +20 градусов, на юге и юго-востоке страны местами +21, +23 градусов, в горных районах +11, +16 градусов. А в конце месяца могут даже нагрянуть заморозки на поверхности почвы.

В столице начало месяца будет жарким, температура поднимется до +30 градусов днем, а вот во второй половине августа ожидаются дожди. На Западной Украине холодать начнет уже со второй неделе августа – температура опустится до +16, +20 градусов. В южных областях прогнозируют жару до +32 градусов и отсутствие осадков. А вот на востоке страны во второй половине месяца температура воздуха опустится до +15, +22 градусов тепла.

О том, как карантин повлиял на безработицу в Украине, смотрите в нашем сюжете:

Коронавирус и карантин: в Украине господствует безработица?

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