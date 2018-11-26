Аренда жилья на Новый год в Украине: где еще можно успеть снять и почем

До новогодних праздников осталось чуть больше месяца, и желающим отметить их вне родного города стоит поторопиться — жилье в популярных туристических городах Украины разлетается как горячие пирожки. "Сегодня" узнала, где еще можно поселиться на Новый год и во сколько это обойдется.

Так, согласно сайтам по поиску жилья в самом популярном среди украинских туристов рождественском городе, Львове, на конец декабря уже забронировано 76% квартир. Немного посвободней будет на православное Рождество — в дни с 5 по 9 января занято лишь 40% жилья. Цены, правда, кусаются: остались только либо квартиры сегмента люкс, либо совсем уж непривлекательные варианты на окраине. В среднем же за однокомнатную квартиру в центре просят 2,3 тыс. грн в сутки, двушки обойдутся в среднем в 3,5 тыс. грн, а за трешку и вовсе придется выложить 5,5 тыс. грн/сутки. Важно: снять квартиру только на сутки не удастся. Хозяева на новогодние праздники и Рождество сдают жилье не менее чем на трое суток.

Непросто также снять жилье в Карпатах — здесь, кроме праздников, будет в разгаре горнолыжный сезон. Тут арендовано 93% жилья, а оставшееся можно пересчитать на пальцах. При этом отдельных домиков уже нет в помине, остались только номера в гостиницах от 1000 до 1500 грн за сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В декабре украинцев ждут два набора длинных выходных

Зато намного меньший ажиотаж на зимние праздники на рынке недвижимости в Одессе — на сайтах недвижимости забронированными значатся 50% квартир. Выбор тоже неплох: можно арендовать однокомнатные апартаменты за 4 тыс. грн за три дня с видом на море или за те же деньги снять однушку на шумной, но центральной Дерибасовской.

В Каменце-Подольском ажиотажа пока нет вовсе — сайты показывают лишь 27% забронированных квартир. Желающие посмотреть на легендарную крепость и излучину реки Смотрич в новогоднюю ночь могут снять жилье в среднем за 1000—1200 грн в сутки.

Дом с бассейном или коттедж с камином

Чего на рынке недвижимости в избытке, по крайней мере, сейчас, так это объявлений о сдаче частных домов в пригородах Киева для празднования Нового года. Так, 3-этажный дом с бассейном на 20—25 человек отдают $1 тыс. (28 тыс. грн) за двое суток. А 2-этажный особняк из 4 комнат с сауной предлагают за $1,3 тыс. (ок 36 тыс. грн) за 3 дня. Правда, придется заплатить залог, еще $500 — его вернут только после выселения.

А вот жилье в пригороде от владельцев из столицы стоит дороже, и часто предлагают его снять на все праздники, с 31 декабря по 8 января. Например, домик с камином в 25 км от Киева обойдется в 8000 грн/сутки для компании из 4—5 человек. А 3-комнатный дом в Рожнах согласны отдать на трое суток в Новый год за $1 тыс. (28 тыс. грн). Это, кстати, в три раза дороже обычной таксы, которая колеблется от 3 тыс. до 4 тыс. грн в сутки, в зависимости от дня недели.

Напомним, журналисты "Сегодня" уже разобрались, во сколько обойдется новогодний стол 2019 и как сэкономить.

Кроме того, эксперты рассказали, куда поехать на Новый год 2019.