Борьба с "замороженными" стройками: в Кабмине написали законопроект о недостроях

Документом предлагают внедрить систему, которая защитит инвесторов

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разработало законопроект, который должен обеспечить завершение проблемных недостроев, в которые инвесторы вложили средства, но строительство остановилось. Об этом заявил замглавы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

"По ориентировочной статистике, вкладчики 120 долгостроев в Украине остались без средств и без нового жилья. И эту проблему необходимо решать. Поэтому мы разработали законопроект, имеющий целью урегулировать этот вопрос и обеспечить действенный механизм завершения строительства жилых объектов, в которые люди вложили средства, и которые не были приняты в эксплуатацию в установленные сроки", – цитирует Парцхаладзе пресс-служба Кабинета министров.

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Также документ содержит нормы, которые позволяют инвесторам жаловаться на застройщика, если он просрочивает срок ввода дома в эксплуатацию, проводить конкурс на нового заказчика, который будет завершать строительство недостроя, а также разрешает предоставление экономических стимулов и возможных источников финансирования завершения строительства.

Законопроект находится на стадии обсуждения и пока не зарегистрирован в Верховной Раде.

Напомним, ранее юрист рассказал новостям "Сегодня", как уберечь себя от недостроя. По словам адвоката, рекламные материалы застройщика – это важный аргумент в суде:

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