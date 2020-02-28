Пока что украинцы часто покупают жилье, чтобы сохранить капитал

Пока власти решают, как сделать ипотеку более доступной, цены на первичном рынке недвижимости Украины готовятся к серьезному росту. Об этом рассказали опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты, которые советуют задуматься о приобретении жилья уже сейчас.

Так, по некоторым прогнозам, в ближайшие 2-3 года спрос на первичном рынке может вырасти минимум в 1,5 раза.

"То есть в обозримом будущем при существенном росте спроса – с одной стороны, и увеличении себестоимости строительства – с другой, стартовые цены также могут подскочить, как минимум, на 10-15%. Поэтому, конечно же, стать владельцем жилья через 2-3 года будет значительно дороже, нежели сейчас", – говорит руководитель проекта RUSANIV RESIDENCE Александр Изаров.

Директор по маркетингу многофункционального ЖК "POLARIS Home&Plaza" Анжелика Саакян добавляет, что на сегодняшний день около 50% всех приобретаемых квартир – это однокомнатные, из которых более 30% приобретаются с целью сбережения своего капитала.

В тренде Цены на квартиры будут расти: эксперты назвали цифры

"2020 год для тех покупателей, которые решат приобрести квартиру, прежде всего, с инвестиционной целью, будет самым выгодным. Ведь в дальнейшем появится ипотека, спрос увеличится более чем на 30%, естественно, стартовые цены также повысятся: в среднем на 3-7%", — говорит Саакян.

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости читайте на сайте "Сегодня" – "Жилье в Украине: когда лучше покупать квартиру и как выбирать".

Также новости "Сегодня" объяснили, почему в снижении ставок по ипотеке в Украине заинтересованы и банки, и клиенты, и государство. Кроме того мы разбирались, действительно ли жилье в ипотеку может стать более доступным:

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