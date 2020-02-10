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Как упадут ставки по ипотеке: эксперты поправили прогноз Гончарука

10 февраля, 14:54

Анастасия Ищенко

На проценты по кредитам на недвижимость влияет сразу несколько факторов

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В 2020 году потенциально возможно снижение ипотечных процентных ставок до 18%, именно это позволит увеличить спрос на ипотеку, следовательно, на 10-12% увеличится количество сделок на первичном рынке жилья. Так опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты прокомментировали заявление главы Кабмина Алексея Гончарука о новой цели правительства – снизить процентную ставку по ипотечным кредитам.

"Премьер-министр уже заявил, что с помощью НБУ вполне реально до конца года снизить ставки по ипотеке до 13%. Но пока не совсем понятно, что будет с курсом национальной валюты, не ждет ли нас очередное снижение учетной ставки НБУ, снижение процентов по депозитам, отток средств с депозитов на первичный рынок. Все перечисленные факторы, по сути, сделают ипотеку невозможной", — поясняет Анжелика Саакян, директор по маркетингу многофункционального ЖК "Polaris Home&Plaza".

Она добавляет, что в идеале было бы чудесно, чтобы развитие экономики позволило заемщикам брать ипотеку под 3-5% годовых, как, например, у наших европейских соседей: Болгарии — 5%, Польши – 4%, Литвы — 2%.

Помимо этого, не стоит забывать, что существует большая зависимость процентной ставки по ипотеке от количества депозитов и доверия населения к банковской системе в целом. Поскольку именно депозиты банки используют как основной ресурс для кредитования. Михаил Поленников, ведущий судебный эксперт лаборатории экономических исследований КНИИСЭ, отмечает, что еще одна важная составляющая формирования размера кредитной ставки — это кредитные риски. Чем выше кредитный риск — тем выше ставка по ипотеке.

"Снижение процентных ставок уже в этом году — это вполне реально. К сожалению, не стоит ожидать значительных изменений за короткий период. По сегодняшним реалиям, на 2020 год я бы прогнозировал снижение до 16-18% годовых", — говорит Поленников.

Дарья Бедя, руководитель по развитию проектов компании Citex Development, добавляет, что сейчас механизмы кредитования пытаются улучшить непосредственно сами застройщики, к которым люди и обращаются за рассрочкой. Многие застройщики не уповают на скорую доступную ипотеку, прекрасно понимая, что сейчас на первичном рынке существует всего две возможности стать владельцем квартиры: либо оплатить 100% ее стоимости, либо воспользоваться рассрочкой.

"По итогу 2019 года застройщики существенно улучшили по ним условия: срок погашения уже составляет 32-36 месяцев, в некоторых проектах — до 60 месяцев. При этом беспроцентный период предоставляется на срок до 1,5 года. На 2020 год хорошим прогнозом могло бы стать снижение ипотечных ставок до 18-19% годовых, что позволило бы привлечь до 3% процентов покупателей жилья. Но это тот ипотечный максимум, на который можно рассчитывать в текущем году", — говорит Бедя.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" в специальном материале: "Доступное жилье для украинцев: что "оживит" ипотеку в стране".

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, что народные депутаты в Раде проголосовали за устранение с рынка недвижимости посредников. Подробности – в сюжете:

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Источник: Сегодня

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