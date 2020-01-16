Квартиры будут дорожать, но не все: эксперты назвали цифры

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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В январе-сентябре прошлого 2019 года в Украине объемы нового жилья, которое ввели в эксплуатацию, увеличились на 48% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 7,7 млн квадратных метров. В 2018 году этот показатель был на уровне 5,2 млн квадратных метров. Из-за того, что нового жилья становится все больше, а низкая покупательная способность украинцев так и не улучшается, спрос на недвижимость в 2019 году упал. Также, особых колебаний не было и в ценах на жилье.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день спрос на 30-40% ниже предложения. Поэтому 2020 год, ровно, как и 2019-й, будет ознаменован активной борьбой за покупателя. Но в борьбе застройщиков на первый план выйдет не цена, а качество самих проектов, их комфорт, развитость инфраструктурной системы, архитектурные изыски и многое другое.

Татьяна Шульга-Забельская, управляющий партнер Объединения девелоперов недвижимости (RED Community) отмечает, что в 2020 году наибольшей популярностью на рынке будут пользоваться новые форматы жилья, объекты комплексной застройки, многофункциональные ЖК, ЖК эко-формата и формата "live-work-play". При этом объекты эконом-класса уже не так привлекательны, как это было еще 2-3 года назад.

"Стоимость жилья в наиболее популярных форматах за 2019 год увеличилась на 3-5%, а в домах эконом-категории цены в лучшем случае остаются на уровне января 2019 года. Стоимость эконом-жилья может снизиться на 5-8% сугубо по причине низкого уровня продаж. Но это будет максимально возможным снижением, так как прибыльность проектов достигнет нижней отметки рентабельности, а это 20%. Также в 2020 году ЖК новых и востребованных форматов может увеличится до 5-7%. Но, конечно же, ценовая динамика будет всецело зависеть от политической и экономической стабильности, от удорожания самого процесса строительства", — добавляет эксперт.

Анжелика Саакян, директор по маркетингу многофункционального ЖК "Polaris Home&Plaza" отмечает, что, по их прогнозам, в 2020 году наибольший рост цен возможен именно на новые форматы жилья — до 12-15% (плавный рост на 1-1,5% в месяц). Стоимость жилья объектов "стандартных" комфорт и бизнес-класса может увеличиться до 8-10%. А рост цен на объекты эконом-класса будет зависеть преимущественно от удорожания себестоимости строительства и вряд ли превысит 5%"

"Но многое будет зависеть также от политической и экономической стабильности в стране. Все ждут, что же будет с курсом американского доллара, прекрасно понимая, что укрепление гривны, по сути, ничем не обосновано. Уже сейчас многие застройщики в планы на 2020 год заложили курс 27-28 грн за доллар, который соответствует бюджетному прогнозу и оценке курса нацвалюты. Напомню, именно по такому курсу "держатся" сегодня цены. Так что рынку вряд ли грозят резкие ценовые всплески", — комментирует ситуацию Саакян.

Эксперты единогласно отмечают, что на цены сильно повлияет курс доллара. Помимо этого, будет расти себестоимость строительства: цены на строительные материалы и строительно-монтажные работы, по предварительным данным, как и в 2019-м году, могут увеличиться еще на 10-12%.

Александр Панфилов, коммерческий директор мини-города Svitlo Park добавляет, что на фоне всего этого, сокращается объем предложения на рынке — в 2018-19 годах существенно уменьшилось количество выданных разрешений на строительство.

"Могу спрогнозировать, что и в 2020 году эта тенденция сохранится, ­ наибольшей популярностью будут пользоваться объекты комплексной застройки комфорт и бизнес-категории, такие как "город в городе", многофункциональные жилые комплексы и другие новые форматы. Существенно снизится популярность жилых комплексов эконом-класса: в этом году такие объекты потеряли до 20% спроса, и в 2020-м году снизится еще на 15%", — говорит Панфилов.

По его словам, можно прогнозировать, что цена на квартиры в объектах эконом и бизнес-класса останется достаточно стабильной и будет зависеть от того, насколько выросла себестоимость строительства, а также от активности покупателя. Поэтому в этих классах вряд ли цена вырастет более чем 3-5%. Вместе с тем, цены на объекты самого популярного на сегодняшний день формата жилья "город в городе" могут увеличиться на 15%.

Больше читайте в материале сайта "Сегодня" "Купить квартиру или подождать: что будет с ценами на жилье в Украине в 2020-м".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, что народные депутаты в Раде проголосовали за устранение с рынка недвижимости посредников. Подробности – в сюжете.

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