Недвижимость-2019: низкий спрос на жилье и новые правила строительства

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

В 2019 году не только украинский рынок недвижимости не стоял на месте, но и отечественное законодательство изменилось в этой сфере. В эксплуатацию вводили все больше жилья, но спрос на него все еще остается низким. Зато теперь на законодательном уровне утвердили новые строительные нормы и прописали в них немало новшеств. Сайт "Сегодня" разбирается, что поменялось в сфере недвижимости в 2019 году.

Темпы строительства жилья растут, а спрос на жилье уменьшается

К сожалению, еще нет официальных статистических данных за весь 2019 год, однако уже известно, что в январе-сентябре 2019 года объемы нового жилья, которое ввели в эксплуатацию увеличились на 48% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 7,7 млн квадратных метров. Напомним, что в 2018 году этот показатель был на уровне 5,2 млн квадратных метров.

Причем, в 2019 году в эксплуатацию ввели 2,94 млн кв. м в сельской местности и 4,79 кв. м в городской местности. Наибольший прирост показателей наблюдается в Черновицкой области — с 24 тыс. кв. м в прошлом году до 356 тыс. кв. м в этом. Также активный рост застройки наблюдается в Николаевской, Тернопольской, Кировогорадской и Ивано-Франковской областях.

Сейчас спрос на жилье уменьшился. Активность на рынке недвижимости в первом квартале этого года существенно упала. Эксперты называют разные причины: на первичный рынок повлияло падение курса доллара, а на вторичное жилье – президентские выборы в Украине.

Небольшой рост цен в этом году на жилье был, но, преимущественно в городах-миллионниках.Там цены росли где-то на 0,1-0,5% в месяц. Эксперты ожидают, что вскоре может произойти активизация рынка, однако пока что о резких и существенных колебаниях цен говорить не приходится.

Пригород столицы становится все популярнее

Если говорить о столице, то одной из тенденций этого года стало то, что спрос на недвижимость в пригороде Киева значительно вырос, и это спровоцировало рост цен.

Согласно данным информационно-аналитического портала о новостройках 3м2, с мая 2018 г. по май 2019 г. стоимость квартир в ЖК, расположенных на расстоянии до пяти километров от столицы, выросла на 1000 грн на кв. метр, или на 7,69%. В населенных пунктах, которые находятся на расстоянии от 5 до 10 км цены на квартиры увеличились на 800 грн или на 6,6%, а в ЖК, расположенных на удалении от 10 до 20 км в год цена за квадратный метр выросла на 1700 грн или на 15,04%. Таким образом, средняя стоимость жилья в пригороде столицы всего за год выросла более, чем на 1000 грн (на 8,2%) и сейчас составляет 13 200 грн за квадратный метр.

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В среднем за последние годы спрос на пригородную первичную недвижимость растет на 5-7% в год. К слову, 90% всего спроса приходится на квартиры стоимостью до 35 тыс. долларов. Что касается размера квартир, то здесь людей чаще все привлекают однокомнатные и двухкомнатные.

Строительная амнистия

В феврале 2019 года Минрегион упростил и ускорил процедуру "строительной амнистии", которая предполагает узаконивание жилья, которое украинцы строили без разрешительных бумаг. Благодаря тому, что процедуру сделали более удобной и простой, документы для легализации самостроев можно было подать онлайн.

Под амнистию попадают следующие категории объектов:

усадебные жилые дома, садовые, дачные постройки, гаражи, различные хозяйственные строения общей площадью не более 300 квадратных метров, которые были возведены с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года.

постройки сельскохозяйственного назначения, построенные до 12 марта 2011 года.

А вот не попадают под действие амнистии многоэтажки, квартиры и самовольно построенные гаражи на придомовых территориях многоэтажных домов.

Украинцы могли собрать все необходимые документы и обратиться с ними в Центр по оказанию административных услуг. Стоимость такой услуги не была слишком высокой. Так, основные средства нужно отдать за проведение технической инвентаризации, которую делают частные структуры. Изготовление техпаспорта для частных домов площадью до 100 квадратных метров составляет около 1000 грн, а вот для построек свыше этой площади вырастает и цена – до 2000–3000 грн, в зависимости от скорости исполнения.

Новые строительные нормы

Еще в 2018 году в Минрегионе серьезно взялись за разработку новых государственных строительных норм. Туда внесли немало изменений, которые касались и проектировки общественных заведений, и плотности застройки, и строительства жилых домов, и даже оборудования парковок. Одним из главных новшеств стали новые требования к доступности построек, которые вступали в силу в апреле 2019 года. Эти нормы призваны облегчить передвижение для всех людей с инвалидностью и маломобильных групп.

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Например, что касается метро, то, согласно новым нормам, пол на платформе и в вестибюлях станций обязательно должен быть нескользким; на станциях и в близлежащих подземных переходах на пути движения пассажиров должны оборудовать системы навигации, ширина дверей на входе/выходе из станции должна быть не менее 0,9 м; на новых станциях будут только грузопассажирские лифты, а вот на реконструированных и старых станциях будет разрешено дублировать ступени специальными подъемниками.

С 1 сентября 2019 года при строительстве станций метро обязательно должны проектировать туалеты для пассажиров, которые будут находиться на входе/выходе из станции. Эти санузлы должны быть обязательно доступными для всех групп населения, включая людей с инвалидностью.

Норма обустройства доступных санузлов касается и других крупных общественных объектов, а именно аэропортов, вокзалов, стадионов, торгово-развлекательных центров. Отмечается, что универсальные кабины санузлов должны быть оборудованы необходимой сантехникой и поручнями, а также иметь ширину не менее 1,65 метров и глубину не менее 1,8 метров.

Обязательным стало создание безбарьерного пространства в кафе, ресторанах, магазинах, супермаркетах, кинотеатрах и т.д. Это означает, что обязательно нужно обустраивать посадочные места для людей с инвалидностью в кафе, а также обеспечивать все заведения пандусами и лифтами. Доступными для людей с инвалидностью должны стать и кинотеатры, театры, филармонии, оперы и другие концертные учреждения.

Недавно, а именно с 1 декабря, в силу вступили новые ГСН, которые касаются жилых домов. В них речь идет о проектировке кухонь, лифтов и т.д. Эти нормы распространяются на новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение жилых домов высотой до 73,5 м включительно.

Новые ГСН позволяют проектировать кухни-ниши в квартирах, повышают требования к энергоэффективности жилья, его инклюзивности и доступности, регламентируют обязательное проектирование лифтов в четырехэтажных домах и выше, убирают устаревшую норму проектирования радиоточки в каждой квартире, позволяют встраивать общественные заведения на любых этажах (а не только первых) и содержат много других изменений.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, что народные депутаты в Раде проголосовали за устранение с рынка недвижимости посредников. Подробности – в сюжете.

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