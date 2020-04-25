Частные дома вместо квартир: какое жилье и за сколько арендуют украинцы

Карантин в Украине длится уже полтора месяца и, учитывая новые решения Кабмина, сидеть дома украинцам придется еще, как минимум, до 11 мая. Эта ситуация серьезно повлияла на бизнес, а сотни тысяч украинцев остались без работы. Все это коснулось и сферы аренды жилья. Сайт "Сегодня" выяснил, какую недвижимость сейчас предпочитают снимать украинцы и как изменились цены.

Вместо квартир ищут частные дома

Множество украинцев живет в арендованном жилье, но в условиях карантина многим просто стало нечем платить. Некоторые арендодатели пошли на уступки и на период карантина дали своим жильцам скидки. В целом же, на профильных сайтах с объявлениями можно заметить, что цены на жилье временно снизились. На данный момент жилье можно снять на 20% дешевле, чем месяцем ранее. И если раньше арендовать двухкомнатную квартиру в центре Киева нельзя было даже за 15 тыс. грн, то сейчас таких вариантов достаточно много, ведь на рынок вышли и те квартиры, которые во времена наплыва туристов сдавали посуточно. Тем не менее, не стоит забывать, что цены будут низкими только на время карантина, а уже по его окончанию ситуация вернется в привычное русло.

Несмотря на то, что на рынке сейчас появилось много приличных квартир по низким ценам, украинцы не спешат их снимать. Учитывая новые карантинные реалии, люди не хотят сидеть в четырех стенах даже в центре столицы, поэтому многие подыскивают себе дома в пригороде, где можно прогуляться по территории, сходить в лес или на речку.

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Так, по данным Аналитического центра DOM.RIA, с начала карантина резко вырос спрос на аренду частных домов. Украинцы ищут коттеджи и дачи в пригороде. Основной запрос на срок аренды – от полугода и больше. Как сообщает эксперт Аналитического центра DOM.RIA Анатолий Топал, спрос на долгосрочную аренду домов этой весной уже на 80-90 % выше, чем в предыдущие годы.

"При этом предложений на рынке на 20-25% меньше, чем весной 2019 года. Тенденция увеличения спроса на аренду домов, особенно в пригороде, продлится до середины апреля", — говорит Топал.

А за время карантина интерес украинцев к долгосрочной аренде частных домов вырос на 102%. При этом на 79% выросло и количество звонков к риелторам или собственникам. Если до карантина из всех пользователей DOM.RIA лишь 3,9% интересовались арендой домов, то сейчас доля таких пользователей — 8,9%.

В аналитике OLX Недвижимость за 1 квартал 2020 отмечается, что в Киевской области, по сравнению с мартом 2019, стало больше предложений по аренде жилья за городом на 5%. Также рост предложений можно заметить на Херсонщине — 4%. Почти в половине регионов стали чаще предлагать в аренду небольшие дома — до 4 комнат.

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Цены на аренду частных домов в пригороде растут

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По данным Аналитического центра DOM.RIA, средняя цена в Украине на 1-комнатные дома — 140 долларов (3700 грн), 2-комнатные — 279 долл. (7500 грн), 3-комнатные — 360 долл. (9700 грн). Это в ценовом сегменте до 700 долларов.

"Дальше идут уже сегменты от 1000 до 3000 долларов (от 27 тыс. грн до 81 тыс. грн — ред.). Это улучшенные условия с большой площадью, возможно, бассейном. Дальше цены от 3000 долл. и выше. В этом сегменте предложений немного. Ну и в сегменте +/- 10 000 долларов. Свободных хороших вариантов остается все меньше. И это может привести к удорожанию предложений на 10-15% уже к концу месяца", — говорят аналитики.

Эксперты добавляют, что если украинцы будут съезжать в пригород, то стоимость аренды в валюте поднимется на 10-12%. Но это при условии сохранения активности спроса.

"Такую активность к частным домам можно объяснить ситуацией с коронавирусом. Люди хотят изолироваться от соседей в многоквартирных домах. Также этой весной частные дома для многих украинцев станут альтернативой курортному отдыху", — поясняет Топал.

Но, понятное дело, что цены зависят во многом от месторасположения дома. Например, в Киевской области недалеко от столицы цены на приличные дома стартуют от 20 тыс. грн. В других областях стоимость аренды намного ниже. Так, аналитики OLX отметили, что в той же Одесской области жилье подешевело на 12% по сравнению с мартом прошлого года и арендная плата там составляет в среднем 15 тыс. грн.

"Сэкономить могут и жители Житомирщины — если год назад арендодатели просили 3 350 грн за аренду дома, то сегодня его можно снять за 2 200 грн. Больше всего поднялась стоимость в Киевской области, где ищут как маленькие, так и большие дома. По сравнению с мартом прошлого года цены здесь увеличились более чем на 50%. Также больше стали просить арендодатели на Закарпатье — придется переплатить на 5 100 грн по сравнению с этим же месяцем в 2019. Доложить придется и на арендованный дом на Волыни — 3 000 грн, во Львовской и Николаевской областях — по 2 400 грн", — говорят аналитики.

По данным первого квартала, дороже обошлось бы пожить на даче или в коттедже в Киевской области — почти 28 000 грн в месяц. По сравнению с 4 кварталом 2019 цены выросли на 28%. А вот бюджетными предложениями могут похвастаться Сумская и Харьковская области. Здесь провести время на загородной фазенде можно всего за 2 000 грн в месяц. Более того — по сравнению с прошлым кварталом цены во втором регионе упали на 1 000 грн.

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Такой спрос на недвижимость за городом может повлечь за собой новую тенденцию – украинцы начнут искать и скупать не квартиры в новомодных ЖК, а частные дома где-то в пригороде. К слову, цены на покупку домов сейчас тоже снизились.

По данным OLX, в Одесской области цены на частные дома упали на 10% по сравнению с прошлым кварталом. Выросло количество предложений и в других областях.

"Заметно больше предложений по продаже коттеджей, домов и дач по сравнению с 4 кварталом 2019 года стало в Ровенской области — на 8%. Более заинтересованными в приобретении жилья стали жители Хмельницкой области — тех, кто откликался на сообщения, стало на 12% больше. А вот в Ивано-Франковской области растет как спрос, так и предложение. По сравнению с прошлым годом количество объявлений увеличилось на 9%, а заинтересованных стало больше на 11%", — отмечают аналитики.

О том, как арендодатели выселяют своих жильцов из-за финансовых трудностей, смотрите в сюжете "Сегодня":

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