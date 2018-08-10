Эксперт объяснил, почему вкладывать деньги в недвижимость уже не актуально

Покупать квартиру ради получения выгоды можно только для сдачи жилья в аренду

Много лет подряд украинцев призывали инвестировать деньги в недвижимость, называя эту сферу одной из наиболее перспективных, где деньги "работают", а не лежат "мертвым грузом". Сегодня ситуация кардинально поменялась.

"После кризиса 2008 года недвижимость только дешевеет, и приумножить свои вложения, покупая недвижимость, уже не получится. Квартиры в достроенных секциях и в строящихся – у одного и того же застройщика – продаются примерно по одинаковой цене. В достроенном доме можно найти даже дешевле, чем в еще не построенном. Соответственно, инвестиции в строительство теряют смысл, особенно с учетом возможных рисков: что объект не будет достроен в срок, что работы на объекте будут заморожены и т.п.", – рассказал сайту "Сегодня" Сергей Костецкий, аналитик консалтинговой компании SV Development.

Однако эксперт признает: банковские вклады еще менее выгодны, чем недвижимость, поэтому покупка квартиры – например, для сдачи в аренду – все равно остается одной из наиболее приемлемых отраслей для сбережения средств.

В любом случае, как уточняет старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин, вкладывать в недвижимость нужно минимум из расчета 10 лет.

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