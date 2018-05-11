Кабмин подготовил новые строительные нормы

Новые нормы два года разрабатывали 30 институтов, того, что настроили до этого, трогать не станут

Кабинет министров водит новые строительные нормы. Каждой девятиэтажке полагается свой двор или парк втрое больше от занятой ею площади. Если в доме 4-5 этажей – половина отведенного под него участка, по новым нормам, должна быть отдана под двор.

Эксперт независимого аналитического центра Елена Шуляк, отмечает, что такие нормы два года разрабатывали 30 институтов. Того, что настроили до этого, трогать не станут.

Решение принято, но вступит в силу оно только осенью.

Но слово еще и за рынком недвижимости. Камнем преткновения кабминовской инициативе может стать стабильный спрос на жилье подешевле, хоть и в ущерб комфорту

Ранее уже сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман планирует отменить старые строительные нормы и ввести международные стандарты. Глава правительства собрал совещание, на которое были приглашены предприниматели и архитекторы.

Главный вопрос – как ввести в украинское строительство новейшие технологии. Делать это нужно как можно скорее, ведь темпы строительства в Украине постоянно растут. Только в прошлом году строительство выросло на 9%.

За мировыми тенденциями украинские новостройки не успевают, констатировал премьер.

Напомним, в 2017 году в Украине произошли важные события в сфере дерегуляции строительства. В частности, упрощаются правила строительства, а ответственность застройщиков была усилена.