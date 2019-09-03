Как изменились цены на квартиры в Киеве и в какой валюте копить на жилье

Покупатели, которые копили на жилье в национальной валюте, оказались в выигрыше

В последнее время курс гривни к доллару упрочнился, а в Украине продолжился бум жилого строительства. Новости "Сегодня" решили узнать, как ситуация отразилась на ценах недвижимости.

В 2018 году на вторичном рыке недвижимости самые дешевые 20-метровые квартиры на окраинах спальных районов Киева стоили 20 тыс. долларов. Однако, если тогда это в гривнях было 560 тыс., то при нынешнем курсе – уже 500 тыс.

Эксперты рынка недвижимости говорят – цены в гривнях на жилье сохраняются. А вот в долларах – растут. Таким образом, в выигрыше оказались те, кто копил на квадратные метры в национальной валюте.

"Подорожание пошло на 1-3 тыс. долларов. И квартиру, которая стоила, грубо говоря, 25-26 тыс. долларов, сейчас можно купить за 26-28 тыс. долларов", – рассказывает риелтор Юлия Смирнова.

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Средняя цена квадратного метра новой столичной недвижимости на сегодняшний день составляет около 23 тысяч гривен. То есть примерно так же, как год назад. Но в американской валюте это дороже на 100 долларов.

"Если брать новострой, то в долларах он подорожал. В гривне изменений больших на данный момент имеется", – говорит Смирнова.

По всем опросам, большинство украинцев держит сбережения в долларах. Поэтому застройщики придумывают всевозможные акции, чтобы при низком курсе доллара поощрить покупать жилье.

"Естественно, застройщики сейчас хотят максимально продать, для того чтобы на зиму это не застоялось", – отмечает Смирнова.

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Те, кто не продал свое жилье летом, полагаются на осень. Мол, по сезонным колебаниями, доллар должен вырасти в цене. Однако не все специалисты придерживаются такого мнения.

"Сейчас вы видите, что в Киеве снова начинается восстановление цен на недвижимость, так как долгое время они снижались. Сейчас вроде процесс идет в обратном направлении. И теоретически это может выглядеть как надежная инвестиция", – говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Поэтому, если страна будет жить без существенных потрясений, которые раскрутят "зеленый", стоимость квартир будет только расти, уверены эксперты.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, в каком состоянии находится ипотечное кредитование в Украине. Подробнее читайте в материале "Жилье в ипотеку: есть ли спрос и сколько приходится переплачивать".

Также новости "Сегодня" разбирались, сколько лет нужно украинцам, чтобы накопить на жилье.

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