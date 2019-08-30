В Украине – бум жилого строительства: названа причина резкого роста

В Кабмине объяснили, какие правила повлияли на количество введенной в эксплуатацию недвижимости

/ Фото: Pixabay

По итогам января-июня 2019 года в Украине уже принято в эксплуатацию 4911,2 тыс. м² общей площади жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 50,6%. Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе. При этом в Украине немного подорожали квартиры.

"За первые полгода 2019-го в Украине уже введено в эксплуатацию почти 5 млн м² нового жилья. Имеем рост почти 51%. С чем это связано? В прошлом году Верховной Радой был поддержан и принят закон о так называемой "строительной амнистии", который позволил многим украинцам узаконить самовольно построенные частные и дачные дома по упрощенной процедур", – сообщил Парцхаладзе.

По данным Госстата, за первые шесть месяцев 2019 года были принято в эксплуатацию дачные и садовые дома общей площадью 369,1 тыс. м². Это на 89% больше, чем за такой же период 2018 года. Также, согласно статистике, в городах Украины было принято в эксплуатацию 2887,1 тыс м² жилья (58,8%), в сельской местности – 2024,1 тыс м² (41,2%).

Реклама

42% общего объема жилья было принято в эксплуатацию в многоквартирных домах, 58% – в одноквартирных домах. Всего введено в эксплуатацию 53 258 новых квартир.

В разрезе регионов лидерами по объемам введенного в эксплуатацию жилья стали:

Киевская область – 684,3 тыс. м²;

Львовская область – 632,9 тыс. м²;

Одесская область – 474,8 тыс. м²;

Ивано-Франковская область – 431 6 тыс. м²;

г. Киев – 430,6 тыс. м².

Парцхаладзе также напомнил, что с 1 октября 2018 года в Украине действуют изменения в государственные строительные нормы по проектированию жилых домов, которые содержат ряд важных нововведений для повышения безопасности и комфорта жителей:

отменен обязательность устройства мусоропроводов в многоэтажных жилых домах;

разрешено остекления балконов и лоджий выше 3-го этажа застройщиком при проектировании и строительстве зданий;

введена возможность делать вход в жилые дома без порога и лестницы на уровне тротуара и тому подобное.

Кроме того, с 1 декабря 2019 года в действие вступают обновленные ГСН "Жилые дома. Основные положения ", которыми:

разрешено проектировать кухни-ниши во всех квартирах ;

проектировать ; повышены требования к энергоэффективности жилья, их инклюзивности и доступности;

регламентированы обязательные лифты от 4-го этажа;

исключено устаревшее требование проектировать радиоточки в каждой квартире;

разрешено встраивать в новые жилые дома общественные заведения выше 3-го этажа, вместимостью до 250 мест.

Напомним, Государственные строительные нормы (ГСН) – это обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама