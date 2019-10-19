Каждый десятый дом в Украине – аварийный: власти снова подняли вопрос хрущевок

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В Украине все еще пытаются решить проблему с хрущевками, ведь половина жилого фонда страны нуждается в реконструкции. Более того, почти каждый десятый дом является аварийным – говорят в Министерстве развития громад и территорий Украины.

Многоквартирные дома начали активно возводить в 50-х годах. А это значит, что их средний возраст 70 лет. При этом "сталинки" рассчитаны на 150 лет эксплуатации, панельные "чешки" на 100, и меньше всего лет жизни отведено "хрущевкам" – не более 60. Но только в столице их насчитывается около двух тысяч. В ближайшее время власти Киева намерены провести инвентаризацию хрущевок. Что будет со старыми домами и как их восстанавливают за границей?

В Киеве уже есть дом с аккуратными подъездами, одинаковыми балконами и без единого сантиметра лоскутного утепления. Глянув на него, сразу и не догадаешься, что это хрущевка, которой почти 70 лет. Этот дом должен был быть пилотным проектом реконструкции жилого фонда. Зато стал первой и последней отремонтированной хрущевкой столицы.

"Наш дом в лучшем состоянии, чем другие хрущевки. По-любому" – уверенно заявляет Светлана Бандерики, жительница отреставрированной хрущевки.

Светлана общается с журналистами с балкона, которого до реконструкции не было. Кроме этого, в ее хрущевке сменили крышу и привели в порядок фасад. Но проект все равно не закончен.

"Двух миллионов не хватило. То ли украли, то ли еще что-то. Они должны были поменять проводку, трубы внутри. А получается, сделали только фасад" – сетует Светлана.

О красивом фасаде для своей хрущевки мечтает ее соседка Виктория. Но вместо этого пока получает лишь архитектурные эксперименты соседей.

"Видите, что надстроили? Это же вообще безобразие. Они у меня весь свет забрали, ужасный вид получился, как гроб" – сетует Виктория Григорьева, жительница другой хрущевки.

В ее доме ржавые трубы, дырявая крыша и постоянная сырость в подвале. Однако реальное техническое состояние советских хрущевок столичные функционеры только планируют выяснить.

"Если здание можно отреставрировать, утеплить, заменить коммуникации – то нужно делать это без отселения людей. Никаких операций, отселения жителей здания без согласия 100% жителей этого дома состояться не может" – говорит Ольга Белецкая, депутат Киевсовета.

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Архитекторы в свою очередь объясняют: жилой фонд 1950-х устарел больше морально, чем физически. Аварийных домов немного. Но вот капитальный ремонт не помешал бы всем.

Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" говорит:

"Проблема у всех домов в коммуникациях, как правило. Водопроводы, канализация, электрические сети. Возможно, газовые".

С проблемой советского жилищного фонда столкнулись и в Германии. В частности, в Восточном Берлине. Сначала немцы хотели снести все. Но в 90-е хрущевки передали управляющим компаниям, чтобы отремонтировать три четверти всех домов. За это компании получили право сдавать в аренду или продавать квартиры. Как это работает, собственными глазами видела Ярослава основательница интернет-сообщества, корреспонденты которого снимают забавные дома и балконы украинских городов.

"Это полностью реконструированные, очень классно выглядящие дома. Вы никогда не узнаете, что это бывшая хрущевка или бывшая панелька. Потому что это все перештукатурено, перекрашено в веселый цвет" – говорит Ярослава Артюшенко, основательница сообщества "Царь-балкон".

Проблема с хрущевками мучает не только столицу. Например, в Бердянске жильцы хрущевки боятся, что их дом рухнет из-за дырявой крыши. Цемент между кирпичами на фасадной стене уже почти полностью вымыт.

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