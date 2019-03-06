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Киевляне "сбегают" в пригород: сколько стоит жилье в городах-спутниках

Сегодня, 14:05

Эксперты советуют внимательно проверять "пригородных" застройщиков

Киевляне "сбегают" в пригород: сколько стоит жилье в городах-спутниках Недвижимость Эксперты советуют внимательно проверять "пригородных" застройщиков

Украинцы все активнее переезжают за город. Жилье в пригородах имеет много преимуществ, среди которых самые важные – цена и экология. "Сегодня" узнали, как тенденция к переезду влияет на стоимость жилища и почем сейчас продают квадратные метры в городах-спутниках. 

Юлия Беглецова надавно купила квартиру в пригороде Киева, на Софиеской Борщаговке. К покупке подтолкнула приемлемая цена и удобное расположение жилого комплекса.

"Маршрутки ездят каждые пять минут, добираюсь очень быстро. Очень комфортно. Природа в нескольких метрах", – рассказывает Юлия.

Но есть минусы. За проезд каждый месяц приходится выкладывать более полутора тысяч гривен. Деньги уходят на междугороднюю маршрутку и столичный общественный транспорт. Кроме того, школы, детские сады и больницы в новом районе еще не построили, а из-за большого количества жителей в утренний час пик можно попасть в столицу только постояв в пробках.

В другом пригороде Киева, поселке городского типа Гостомель в 20 километрах от столицы, активно возводят жилье эконом- и бизнес-классов. Квартиру здесь можно купить на 15-20% дешевле, чем в самой столице. Так, однокомнатная квартира на начальной стадии строительства будет стоить 460 тысяч гривен, а после сдачи дома – боле 500 тысяч. Площадь "однушек" в среднем составляет около 37 квадратных метров.

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На рынке пригородной недвижимости предлагают и альтернативу многоэтажкам – таунхаусы. Это дома на несколько квартир, каждая из которых имеет отдельных вход. 88 "квадратов" в двухэтажном таунхаусе, который стоит на 1,2 сотке земли, продают за 52 тысяч долларов. Это почти полтора миллиона гривен.

Если пересчитать цену таунхауса по квадратуре, за один метр просят 16 тысяч гривен. "Квадрат" квартиры в пригороде стоит 12-14 тысяч гривен, а в самой столице – 16-17 тысяч гривен.

При этом, по мнению риелторов, столичные застройщики более ответственные, ведь на них сосредоточено больше внимания.

"Я бы рекомендовал зайти на форумы, сайты, где можно посмотреть информацию о застройщике. У него должна быть определенная репутация, а также лицензии на строительство", – говорит риелтор Александр Гришко. 

При этом эксперты советуют не надеяться на удешевление жилья в пригородах, ведь стоимость строительных работ и импортных материалов растет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве подорожали квартиры. Специалисты рассказали, сколько стоит "квадрат" на первичном и вторичном рынке.

Кроме того, "Сегодня" подсчитали, сколько надо копить семье из двух человек на квартиру, пусть и самую недорогую 1-комнатную, но в облцентре-миллионнике.

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Тег недвижимость, Киев, жилье, цена, стоимость, квартиры, пригород, цены на квартиры

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Сегодня

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