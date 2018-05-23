"Контролер": Ловушки для пенсионеров

Сегодня, 17:32

Пожизненное содержание моет обернуться потерей квартиры для пенсионеров

"Контролер": Ловушки для пенсионеров

Квартира в столице в обмен на уход и несколько тысяч гривен – кто зарабатывает миллионы на доверчивых пенсионерах? Как не оказаться в ловушке и не потерять свое жилье, и при чем здесь Министерство юстиции?

Ответы на эти и другие вопросы узнаете 24 мая в 23:20 в новой программе канала "Украина" о резонансных социальных проблемах "Контролер", ведущим которой является известный юрист и адвокат Ярослав Куц.

Некоторые социальные фонды убеждают одиноких пенсионеров переписать свои квартиры в обмен на уход и несколько тысяч гривен под видом благотворительности. Но не всегда эти благодетели придерживаются своих обещаний. Разорвать подобные соглашения практически невозможно.

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Сейчас в судах – более десятка дел с требованием отменить решение пожизненного содержания. Так случилось и с пенсионерами, которые обратились к ведущему программы "Контролер". Они потеряли свое жилье и едва сводят концы с концами. "Контролер" проверит законность подписанных соглашений с пенсионерами.

Смотрите программу "Контролер" в четверг в 23:20 на канале "Украина"!
жилье, мошенничество, квартиры, контролер, куц

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