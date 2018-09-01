Ляшко призвал обеспечить переселенцев доступным жильем

Комфортабельное жилье для переселенцев: заброшенное общежитие в Мариуполе превратили в современный многоквартирный дом. Жить в нем будут те, кто приехал с оккупированных территорий.

Ремонт длился в течение года и стоил 20 млн грн. 10 миллионов выделили из городского бюджета, а еще 10 миллионов гривен по инициативе Олега Ляшко выделили из государственного бюджета.

В здании – 20 квартир. Уже в ближайшее время там будут праздновать новоселье. Чтобы такие программы работали по всей стране, власти должны увеличить финансирование поддержки внутренне перемещенных лиц, убежден лидер Радикальной партии.

"У нас 2 миллиона человек, у которых нет работы, зарплаты, жилья. И все закрывают глаза, делают вид, что переселенцев нет. Есть, и, к сожалению, проблемы их есть. Поэтому мы добиваемся, чтобы правительство и власть обратили внимание на переселенцев. Главное, чтобы были в бюджете предусмотренные средства на решение проблем временных переселенцев... По Украине заброшены сотни бывших детских садов, школ, больниц. Не так дорого: поставьте окна, переделайте, поставьте батареи, дайте возможность людям жить", – заявил Олег Ляшко.

Кроме того, лидер Радикальной партии призвал вернуть переселенцам право голоса на выборах.

"Также право голоса – принимает Верховный суд решение лишить переселенцев права голоса (на местных выборах – Ред.). В тюрьмах зэкам дают голосовать, а переселенцам-украинцам – оказывается, нельзя голосовать. Поэтому мы добьемся, чтобы было возвращено право голоса: и на местных выборах, и на президентских выборах, и на парламентских выборах", – подчеркнул Олег Ляшко.

Напомним, в Украине возобновили государственную программу, позволяющую переселенцам приобрести квартиру, оплатив только 50 процентов ее стоимости.

На 2018 год из госбюджета на жилье для внутренне перемещенных лиц государство выделило 100 миллионов гривен – это в три раза больше, чем в 2017 году. Льготными условиями могут воспользоваться не только переселенцы, но и участники АТО.