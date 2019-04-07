Маевка по-украински: почем снять квартиру на длинные выходные

В Чер­новцах дешевые трешки, а однушки самые доступные в Киеве

Фото: Pixabay

Маевка по-украински: почем снять квартиру на длинные выходные Ирина Крикуненко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/485/94a/5ca48594a2615.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/485/94a/5ca48594a2615.jpg 2019-04-07T07:19:00+03:00 Недвижимость В Чер­новцах дешевые трешки, а однушки самые доступные в Киеве

Чуть меньше месяца осталось до всеми любимых майских праздников, и для тех, кто хочет провести время в Украине, но за пределами родного города, нужно поспешить — квартиры в популярных туристических городах на эти даты уже нарасхват. "Сегодня" узнали, во сколько в этом году обойдется маевка на родных просторах.

На досках бесплатных объявлений и риелторских сайтах предложений пока полно, правда вот вариантов с хорошим соотношением цена — качество уже не так много осталось. Самый большой ажиотаж традиционно возник вокруг жилья во Львове и Одессе. Хорошая новость — цены на посуточную аренду пока вполне умеренные. По данным OLX, средний прайс за однокомнатную квартиру во Львове составляет 400 грн, а в Одессе — 500 грн за сутки. А вот по цене двушек Львов обходит Одессу — 600 грн за сутки в западной столице, в то время как в Одессе просят в среднем 570 грн. А вот большой компании сэкономить на выборе города не удастся — трешки во всех крупных городах идут в одну цену и обходятся в среднем в 1000 грн в сутки. Но, как всегда, путешественникам стоит учитывать одно маленькое "но" — на праздничные, а значит востребованные даты хозяева квартир в туристических городах сдают жилье минимум на трое суток и по тройному тарифу. Потому все цены лучше сразу умножать минимум на два, а то и на три.

"Цена в выходные и праздничные дни оговаривается дополнительно", — таинственно сообщают риелторы.

Как правило, квартиры на праздники сдают сегодня минимум на 3—4 суток, плюс в зависимости от количества гостей цена может колебаться в пределах 100 грн.

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Также в топе мест для маевки остается Киев: согласно данным OLX, однушки тут относительно недорогие — в районе 500 грн в сутки, а вот двушки смело обгоняют другие крупные города — цены варьируются в пределах 850 грн за ночь. Трешки тут, как и везде, по 1000 грн.

"Дело в том, что на рынке посуточной аренды однокомнатных много, потому из-за разноообразия предложения цены невысокие. А вот на двушки спрос больше. Но ажиотажа, как правило, не бывает, ведь в столице всегда большой жилищный фонд", — объяснила нам киевский риелтор Елена Шеракова.

Тем же, кто решил насладиться красотами западных регионов, нужно поторопиться — предложений по жилью остались единицы. Касается это тех, кто собрался на "Сакура-Фест" и всяческие гастрофестивали в Ужгород: для группового поселения тут придется арендовать дом, а 2-комнатные и 1-комнатные квартиры обойдутся в одну цену — примерно 570—580 грн. Зато посмотреть на украинскую Сорбонну в Черновцах большой компанией можно значительно дешевле — трешки отдают за 600 грн в сутки, двушки за 575 грн, а однушки — 500 грн.

Львов. В центре можно подобрать вариант за 600—1000 грн в сутки

Билетов мало, но запустят 41 допрейс

С транспортом на майские праздники ситуация традиционно непростая. В Одессу из столицы можно уехать уже только в купе, люксах или в первом классе "Интерсити". Цены стартуют от 395 грн до 1689 грн в одну сторону. Та же ситуация с билетами и во Львов — тем, кто успеет забрать последние, придется выложить от 711 до 1736 грн. На Закарпатье билетов почти нет — доступен только один поезд с вагоном люкс за 1794 грн.

"Укрзализныця" пытается отреагировать на ажиотаж, запустив дополнительные рейсы — 41 к Пасхе и майским праздникам. Кроме дополнительных рейсов на уже курсирующие поезда, в путь отправятся восемь новых составов по популярным направлениям: №191/192 Киев — Львов, №197/198 Киев — Ковель, №162/161 Киев — Николаев, №223/224 Киев — Одесса, №179 Киев — Днепр, №164/163 Киев — Харьков, №168 Львов — Одесса, №205 Покровск — Харьков.

Вместе с поездом № 205 "Укрзализныця" назначила уже восемь дополнительных поездов на Пасхальные и майские праздники. Ранее сообщалось о семи дополнительных поездах на Пасху и майские.

Напомним, согласно Соглашению об Ассоциации с Европейским Союзом, Украина до 2022 года должна создать конкурентные условия на железной дороге. В парламент уже внесли законопроект о "ж/д реформе". "Сегодня" разобрались, что депутаты Верховной Рады хотят сделать с железной дорогой в Украине.

Мы также рассказывали, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

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АВТОР: Ирина Крикуненко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.