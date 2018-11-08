Снос домов без согласия 100% жильцов: что нужно украинскому жилфонду

Не секрет (и сайт "Сегодня" писал об этом недавно), что жилой фонд в Украине уже порядком устарел. Сейчас в реконструкции нуждается половина жилфонда страны. Министерство регионального развития долгое время обещало разработать законопроект, который позволит решить эту проблему. И вот, на днях пресс-служба ведомства заявила, что законопроект почти готов, и он позволит сносить и реконструировать устаревшие дома без 100% согласия жильцов. Сайт "Сегодня" рассказывает, как будет происходить снос домов, какие есть риски, и действительно ли это необходимо.

Что предлагает новый законопроект

По официальной информации Минрегиона, на конец 2017 г. в Украине более 50% жилого фонда устарело и нуждалось в реконструкции, а 7,5% (75 млн м кв) и вовсе были непригодны для жизни. Только в Киеве насчитывается около 3,2 тысячи объектов, которые необходимо реконструировать – это преимущественно хрущевки и сталинки.

Чтобы решить эту проблему, есть два пути: реконструировать дома или же снести их, если они совершенно непригодны для жизни. Но, согласно закону, который был принят еще в 2006 г., чтобы начать реконструкцию жилого дома, нужно получить согласие 100% жителей. Такие нормы делали реконструкцию и снос жилья совершенно невозможными, потому что сложно представить ситуацию, в которой абсолютно все жильцы дадут свое согласие.

В новом законопроекте, который разрабатывает Минрегион, эту норму заменили. Так, вскоре, для начала реконструкции потребуется согласие только 75% жильцов, а не всех.

"Эту норму мы еще будем обсуждать, ведь этот вопрос один из ключевых. Сейчас в действующем законе прописано обязательное согласие 100% жителей домов на проведение будущей реконструкции. Однако в реальных условиях сегодня это практически невозможно", – говорит заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

В министерстве поясняют: то, какие дома будут подлежать сносу, и реконструкция которых невозможна без отселения, будет определяться на основании проектной документации на реконструкцию, которая прошла соответствующую процедуру обсуждения и утверждения.

Предполагается, что жителей таких домов будут отселять в границах квартала (микрорайона), который реконструируется. Также жильцам нужно предоставить условия не хуже тех, которые у них были.

Снос жилья: чего боятся украинцы и почему это необходимо

Несмотря на то, что жилой фонд в Украине действительно находится в плачевном состоянии, население очень скептически относится к возможной реконструкции, а тем более, сносу жилья. И для этого есть немало причин: украинцы опасаются, что они могут попросту остаться без своей жилплощади после того, как их переселят, а старый дом снесут. Мы узнали у экспертов, действительно ли нужно сносить старое жилье, и какие есть риски.

"Снос жилых домов с согласия 75% собственников жилья – это всегда существенный риск. На сегодня практически отсутствуют механизмы, гарантирующие защиту интересов собственников сносимого жилья. Поэтому есть основания ожидать достаточно острой реакции от населения. И если в соседней России, в Москве подобный подход пока не вызвал кардинально негативной реакции, то в Киеве, где более развито гражданское общество, развитие ситуации может быть непредсказуемым. Имеют место два типа проблем: искажение мнения жителей дома (подтасовка результатов, силовое давление со стороны застройщиков или заинтересованных лиц;

не принятие во внимание реальных пожеланий при расселении", – говорит в комментарии сайту "Сегодня" глава агентства "Евро Рейтинг" Григорий Перерва.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита отметил, что идея о сносе жилья – правильная, но общество очень негативно относится к таким проектам.

"Глобально – это правильная концепция и правильное направление, потому что жилье изнашивается. Сейчас есть новые технологии, поэтому, те, требования, которые были раньше, устарели и морально и физически. Поэтому идея правильная. Насколько она реализуема? Мне кажется, что 75% в этой ситуации не помогут. Тех, кто не дал согласие, как будут выселять? Силой? Вот, в доме живет 100 человек, 75 из них дали согласие, остальные 25 не дали, как их выселять? Вопрос не в том, как предусмотреть порядок законом, вопрос в том, насколько готовы собственники и социум к таким проектам. Это самая главная проблема. Люди не доверяют таким инициативам, они считают, что их могут обмануть, например, забрать это и не дать взамен ничего нового", – поясняет Юрий Пита.

Григорий Перерва, в свою очередь, добавляет, что, в то же время, принимать решения по устаревшему жилфонду необходимо, ведь сроки эксплуатации хрущевок или подходят к завершению, или уже завершились. А дальнейшее затягивание вопроса может обернутся значительными техногенными катастрофами, последствия которых окажутся намного более чувствительными для больших городов, чем выступления недовольных жителей.

"Предложенный механизм неидеальный, но на данном этапе – единственно возможный. Очень важно, чтобы в ходе его реализации осуществлялся жесткий контроль за соблюдением прописанных в законодательстве требований в части защиты интересов жителей. А также, чтобы параллельно выделялись средства, модернизировалась и расширялась инфраструктура, связанная с комфортным проживанием. В противном случае получим инструмент лоббирования интересов крупных застройщиков", – рассказал Перерва.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины добавляет, что для реализации этой идеи нужно больше говорить о ней. Рассказывать о преимуществах, обеспечить гарантии. Да и многие политики и крупные застройщики любят спекулировать на этой теме.

"Ведь сейчас одни говорят, что это хорошо, а другие, что это обман. И люди не понимают, так хорошо это, или плохо. Понятно, что могут быть минусы, но надо и о плюсах говорить", – подытожил Пита.

Снести или реконструировать: как выбрать правильный вариант

Как будет проходить процедура сноса и реконструкции домов в Украине, пока непонятно. Так, например, до недавнего времени в Германии сносу подлежал каждый 10-й дом, что местное правительство и сделало, таким образом, обновив 75% жилфонда. В Польше решили прибегнуть не к таким радикальным методам, но за реконструкцию жилья также взялись, сейчас у них обновлено уже более 50% жилфонда.

Снести или реконструировать дом – решение непростое, поэтому, как сообщают в Минрегионе, приниматься оно будет взвешенно, на основании документов и того, в каком состоянии находится здание. Ведь в украинских реалиях действительно есть немало домов, которые просто не подлежат ремонту. Григорий Перерва поясняет, что существуют примеры как массового сноса старых зданий, так и их реконструкции. Основное отличие подходов заключается в источниках финансирования.

"Как правило, снос старой застройки проводится в расчете на заход частного инвестора, способного не только компенсировать расходы жителей хрущевок, но и иметь достаточный резерв средств, чтобы построить новое здание на месте снесенного. Чем больше снесено, тем интереснее реализация здесь новых проектов многоэтажной застройки, поскольку можно рассчитывать на большую прибыль. В силу этих причин неинтересным является снос 1-5 зданий (за исключением центра), или строительство на их месте малоэтажной застройки. В свою очередь, это может привести к нескольким проблемам: кардинальному изменению сложившегося ладшафта местности, росту нагрузки на инженерные сети и социальной и финансовой несостоятельность инвестора", – заявляет Перерва.

Он добавляет, что, по его мнению, сносить дома будут в масштабах кварталов/микрорайонов и застраивать их высотками. Типичный пример – застройка территории в районе метро Черниговская, где ранее располагались 2-3-этажные жилые здания, построенные в 40-50-х годах.

Юрий Пита также говорит, что в Украине действительно нужно сносить целые микрорайоны, ведь там полностью устарели дома и коммуникации.

"Для того, чтобы проект был успешным, нужно сносить микрорайоны. А если это будет один дом, то ничего не получится. Надо брать микрорайон, где 20 домов, возводить на этом месте новый микрорайон. Если снести один дом, то ничего не получится, надо менять коммуникации, которые идут к этим домам, придомовую территорию и т.д. Тогда будет интересно и привлекательно. А если снести одну хрущевку, а вокруг оставить все хрущевки – ну, что же это будет за дом, кто там жить захочет?", – подытожил Юрий Пита.

Напомним, недавно сайт "Сегодня" писал о состоянии рынка недвижимости в Украине, а также о плюсах и минусах покупки первичного и вторичного жилья.