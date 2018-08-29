Минрегион запускает механизм "строительной амнистии"

Сегодня, 21:24

В первую очередь, такая "амнистия" касается частного сектора

Минрегион запускает механизм "строительной амнистии"
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Минрегион запускает механизм так называемой строительной амнистии для документального оформления частных зданий площадью до 300 кв.м, построенных до 2015 года, но не принятых в эксплуатацию.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в Facebook.

"Запускаем механизм "строительной амнистии" для объектов незначительного класса последствий (СС1)! Этого решения ожидают очень многие граждане, каждое пятое обращение в ГАСИ сегодня – по поводу "строительной амнистии". Уже на днях Минюст опубликует приказ Минрегиона о порядке обследования и принятия в эксплуатацию таких объектов", – отметил Зубко.

В первую очередь, по его словам, такая "амнистия" касается частного сектора, который ранее не успел зарегистрировать документы на свои дома, дачные или усадебные дома, гаражи, построенные до 2015 года и имеющие площадь не более 300 кв.м. Зубко отметил, что будет продлен срок принятия в эксплуатацию таких зданий.

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Зубко также заверил, что вводящийся порядок обследования и принятия в эксплуатацию простой и не нуждается в лишних справках.

"Главное, чтобы построенный объект отвечал целевому назначению земельного участка, строительным нормам и прошел техническую инвентаризацию", - объяснил вице-премьер-министр.

В то же время Зубко добавил, что орган государственного архитектурно-строительного контроля обязан принять объект в эксплуатацию после технического обследования в течение 10 дней с момента подачи заявления.

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Этой весной поступило известие о "строительной амнистии" – люди, построившие дома, дачи и гаражи без соответствующего разрешения, получили возможность их легализовать.

Несколькими годами ранее сообщалось о том, что подобные постройки можно узаконить задним числом, но это обойдется в солидную сумму.
недвижимость, строительство, ЖКХ, Амнистия, минюст, минрегион, зубко

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Источник:

"Сегодня"

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