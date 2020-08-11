Мораторий на выселение никому не помогает: юрист объяснил проблему с долгами по ипотеке

В Украине на фоне обещаний властей обеспечить дешевую ипотеку, пытаются решить один из самых проблемных вопросов – о принудительном выселении должников по валютным ипотечным кредитам. Мораторий на взыскание квартир пока что продлили до 2022 года.

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Но при этом и Нацбанк, и опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты говорят: ожидать оживления кредитования при лояльном законодательстве в отношении должников не стоит. Юристы также считают, что продление моратория, по сути, не решает проблем ни заемщика, ни граждан.

"Прежде всего нужно понять, что продлен мораторий не на взыскание долгов, а на обращение взыскания ипотечного имущества. То есть банк не может забрать у заемщика квартиру или дом (по определенным параметрам), которые находятся в ипотеке. Продление моратория никоим образом не решает ни проблем заемщика, ни проблем банков. Мораторий только замораживает ситуацию неопределенности для заемщиков банков, которые в результате экономического кризиса не смогли обслуживать свои кредиты. Рано или поздно они все равно столкнутся с необходимостью решения проблемы или потери имущества. Поэтому нельзя сказать, что государство в данном случае защитило интересы малообеспеченных граждан. Более того, нельзя утверждать, что должниками выступают исключительно или в основном малообеспеченные граждане. Более действенно и дальновидно со стороны государства было бы предложить реальный механизм "списания" или реструктуризации этих долгов – как для банков, так и для заемщиков", – говорит адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро "Гончарук и партнеры" Михаил Гончарук.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Моя чужая квартира": смогут ли банки отбирать жилье у должников".

Также о том, как обстоят дела в Украине с ипотечными кредитами, смотрите в сюжете:

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