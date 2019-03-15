Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

В Луганской и Донецкой области строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

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Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/aa6/493/5c8aa6493ea65.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/aa6/493/5c8aa6493ea65.jpg 2019-03-15T07:39:00+02:00 Недвижимость В Луганской и Донецкой области строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Объемы строительства в Украине растут. По данным Укрстата, если в 2017 году в целом по стране возводилось 11,3 млн кв. м жилья, то в 2018-м – уже 12,87 млн кв. м. Это почти 167 тыс. квартир. Рекордсменом по количеству квартир стала Киевская область – там в стадии строительства находились 39 613 квартир. В Киеве строилось 35 806 квартир. Кроме столицы и области, активнее всего идет строительство в Одесской области. Там возводились дома на 20 194 квартиры.

Меньше всего нового жилья строится в Луганской и Донецкой областях. Причем в минувшем году, по документам, в этих регионах строились только частные дома – 83 и 298 домов соответственно. Ни одного строительства многоэтажки Укрстатом не зафиксировано.

А вот по сдаче жилья в эксплуатацию минувший год стал не очень "урожайным". К заселению были подготовлены 103 141 квартира, тогда как в 2017-м – 125,6 тыс. При этом большей частью сокращение объемов коснулось городских домов (2017 – сдано 98,5 тыс. квартир, 2018 – 76,2 тыс.). Количество жилых домов в сельской местности уменьшилось не намного (27,1 и 26,9 тыс. квартир соответственно).

В Киеве, например, в 2018 году было сдано в эксплуатацию только 75,5% от показателя 2017 года – 1,2 млн кв. м. В Киевской области – 89,6% (1,5 млн кв. м).

Председатель Комитета по информационным технологиям, сервисам и аналитике Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Эдуард Бразас объясняет уменьшение количества сданных в эксплуатацию квартир изменениями в правилах для застройщиков.

"В 2017 году поменялись правила получения строительной документации на начало и окончание строительных работ, и многие застройщики постарались ввести свои объекты в эксплуатацию в 2017 году. Поэтому тот год был аномально "урожайным", – считает эксперт.

По мнению риэлторов, усложнение правил может привести к тому, что в ближайшие годы темпы строительства замедлятся. Вводиться в эксплуатацию тоже будет меньше домов, чем в предыдущие годы.

В Киеве тесно

А вот средняя площадь квартир, которая в последние годы в основном уменьшалась, за прошлый год увеличилась. Если в 2017 году средняя квартира в принятых в эксплуатацию жилых домах имела площадь 78,6 кв. м, то в 2018-м – уже 84,2 кв. м. Причем увеличение площади произошло и в городских квартирах (было 71,3 кв. м, стало 74,1 кв. м), и в сельских (было 105,3 стало 112,7 кв. м).

Самые "тесные" квартиры строят… в Киеве. В 2017-м году столица замыкала рейтинг регионов по просторности новопостроенных квартир с показателем 60,8 кв. м. В 2018-м замыкающей стала Харьковская область с показателем 62,7 кв. м. А Киев поднялся на ступеньку выше со средней площадью квартиры 63,1 кв. м.

Кстати, по данным Укрстата, средняя площадь одной украинской квартиры, с учетом старого жилого фонда, составляет 57 кв. м.

Город или село?

По словам риэлторов, на сегодняшний день наибольший спрос имеют именно небольшие и, соответственно, более дешевые квартиры.

"Время сейчас тяжелое, поэтому 80% спроса – в сегменте эконом-жилья, в это квартиры до 50 кв. м. Разве что спрос немного переместился с однокомнатных на двухкомнатные квартиры. Сегодня цены просели, и люди могут это себе позволить, поэтому стали больше интересоваться "двушками", – говорит Эдуард Бразас.

Что касается большого количества квартир, строящихся в сельской местности, и в частности в Киевской области, эксперты считают, что спрос на такое жилье также объясняется ценой.

"Квартиры в области тысяч на 10 дешевле равнозначных квартир в Киеве. И если у человека есть деньги на жилье, скажем, в Ирпене или Буче, но не хватает на квартиру в Киеве, то он купит за городом, но сейчас, несмотря на транспортные проблемы и т.д. Статистики по спросу на квартиры нет, но по опыту могу сказать, что покупают как в области, так и в Киеве. Нельзя сказать, что приоритет – жилье в сельской местности. Мало того, если это Киевская область, но, скажем, Кагарлык – вряд ли там много покупают. А вот если это пригороды Киева – Гатное, Крюковщина – там квартиры более популярны. Большую роль играют вопросы логистики. Но что касается перспектив – если народ у нас будет беднеть, то будет покупать больше в области, чем в Киеве. Будет богатеть – возможно, в Киеве", – объясняет глава АСНУ Юрий Пита.

По данным Укрстата, на начало 2018 года в Украине насчитывалось 17 млн квартир, с учетом частных домов. 471 тысяча квартир и домов стоят пустые, незаселенные. 466 тысяч из них – это квартиры и дома в сельской местности.

Что касается выбора между новыми квартирами (на первичном рынке) и старыми (вторичный рынок), спрос на них, по словам риэлторов, сейчас примерно одинаковый.

Для роста цен нет предпосылок

В последнее время вновь стали звучать мнения, что жилая недвижимость перестала дешеветь и цены пошли в рост. Но наши эксперты считают такие заявления преждевременными.

"В прошлом, 2018 году падение еще было, но не сильное. А в этом году цены на квартиры уже не падают, хотя еще и не растут. Рынок стагнирует, – говорит Эдуард Бразас. – Экономических предпосылок, вроде ожившей ипотеки, для роста цен нет. Плюс выборный год не увеличивает желание людей инвестировать. Хотя и падать уже, вроде, некуда".

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине обстоят дела с инвестициями в недвижимость.

Также недавно мы писали о том, сколько времени нужно украинцам, чтобы накопить на жилье.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.