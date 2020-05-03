После карантина украинцы начнут скупать квартиры: что будет со спросом и ценами

Вот уже второй месяц Украина сидит на карантине. Естественно, массовая изоляция не проходит бесследно, а задевает все сферы жизни. Серьезный удар пришелся именно по экономике и бизнесу. Тем не менее, ранее мы уже рассказывали, что меньше всего такая ситуация повлияла на рынок недвижимости. А сейчас эксперты уверены, что после окончания карантина украинцы и вовсе начнут скупать квартиры. Сайт "Сегодня" рассказывает, что будет с рынком недвижимости и начнут ли украинцы вскоре покупать себе жилье.

Что будет с рынком недвижимости после карантина

Пока что не ясно, когда же точно закончится карантин в стране. Многие рассчитывают, что уже в мае начнутся существенные послабления и экономика постепенно будет возрождаться. Пока что, за время карантина, спрос на жилье существенно сократился ­– в среднем на 50%.

Анжелика Саакян, директор по маркетингу многофункционального ЖК POLARIS Home&Plaza, рассказывает, что до "карантинного" кризиса более 70% всего существующего спроса приходилось именно на объекты новых качественных форматов жилья. Также объекты новых форматов сулят покупателю высокую ликвидность вложений. Ведь разница в стоимости таких квартир на котловане и на этапе ввода объекта в эксплуатацию достигает 30-50% от первоначальной суммы инвестиций.

"Жесткие условия карантина не позволяют многим совершить покупку. Очень много запланированных сделок были отложены, соответственно вырос так называемый отложенный спрос. По итогам 1 недели карантина на 1 проданную квартиру приходилось 6-7 отложенных (то есть, отложенный спрос вырос почти на 15%). И скорее всего до окончания карантина количество отложенных покупок может возрасти до 10-15 к одной проданной квартире (то есть, отложенный спрос за весь период карантина увеличится почти в 2 раза)", ­– прогнозирует Саакян.

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Александр Изаров, руководитель проекта RUSANIV RESIDENCE, отметил, что миграция покупателей из более дешевых сегментов в более качественные по всем показателям должна была стать одной из тенденций 2020 года.

"Естественно, карантин закончится. Застройщики нацелены, что это произойдет в мае. По крайней мере будут отменены жесткие его условия, что позволит покупателям вернуться на рынок. После карантина стоит ждать краткосрочного всплеска продаж. При этом, очевидно, что спрос, как и в начале года, будет сосредоточен на качественных проектах таких форматов, как "город в городе", МФК, эко-комплексах, live-work-play. По моим прогнозам, в первый месяц после карантина/его ослабления разница между спросом и предложением может сократится на 10% – до 30%. При этом 4/5 покупателей будет сконцентрирована на объектах новых форматов", – говорит Изаров.

Он добавил, что застройщики заинтересованы в том, чтобы цены были стабильными, понимая, что резкие ценовые всплески заставят инвесторов искать, где подешевле, игнорируя качественные характеристики ЖК. Но вместе с тем, многое будет зависеть от производителей строительных материалов: если их цены будут оставаться стабильными, то сметная стоимость строительства останется на прежнем уровне. Стабильность цен – один из важнейших показателей привлечения покупателя на рынок. Резкое удорожание не станет стимулом для покупки.

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Какое жилье будет пользоваться спросом после карантина

Изаров поясняет, что после карантина спрос тоже будет концентрироваться на объектах новых форматов, а также на однокомнатных квартирах.

"Ожидается, что более 70% всех продаж придется на 1-комнатные квартиры площадью до 50 м2. Локация: на сегодняшний день главными условиями удачной локации стоит считать хорошее транспортное сообщение и возможность за минимальный отрезок времени добраться в центр города. Также наличие уже созданной инфраструктуры в месте застройки и, конечно же, рекреационные возможности: ЖК вблизи парков, реки, озер, леса будут наиболее востребованы у покупателей", – говорит Изаров.

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Анжелика Саакян добавляет, что после окончания карантина в течении месяца будем наблюдать постепенное увеличение продаж. Выход из ситуации будет плавным, но с наращиванием продаж.

"Предположительно, до 50% всех купленных квартир – это будут инвестиционные сделки именно с целью сохранить средства. То есть, особое внимание покупателя будет приковано к объектам новых форматов на начальных стадиях строительства, когда стартовая цена наиболее приемлема и сулит покупателю доход до 25% в год. Если говорить о том, что именно будет покупаться, то прежде всего, это однокомнатные квартиры площадью 35-46 м2. Именно однокомнатные квартиры являются наиболее востребованным "товаром", – отмечает Саакян.

Почему люди задумываются о покупке жилья в разгар кризиса

Очень часто украинцы покупают недвижимость для того, чтобы обеспечить себя постоянным пассивным доходом. Карантин показал, что многие могут в одночасье остаться без работы и средств к существованию, поэтому украинцы задумались о том, как можно обеспечить себя другими способами.

Александр Изаров поясняет, что количество людей, приобретающих квартиру для себя, сократиться с 45% до 30% в общей структуре продаж. Покупку жилья отложит та категория людей, которой уже коснулся кризис, которые не знают, что будет с их работой или бизнесом. И в такой ситуации их отказ вполне резонен. Но при этом, вероятнее всего, количество инвестиционных приобретений увеличится до 50%.

"НБУ сообщил, что за первые 2 недели карантина люди массово забирали свои средства из банков. Отток капитала оценивался практически в 4 млрд. грн и 12 млн. долларов. И до конца апреля, по всем прогнозам, объем забранных средств может увеличится в 2 раза. Более 50-70% этих средств может быть вложено в первичный рынок жилья, как единственный приемлемый способ для сохранения средств. Другой альтернативы, по сути, у людей не осталось", – объясняет Изаров.

Саакян также говорит, что на данный момент люди пытаются сохранить свои средства. Так, падение гривны может продолжиться, поэтому те, кто хранит свои сбережения в национальной валюте, постараются забрать свои средства из банков и вложить в недвижимость, ведь именно рынок недвижимости на сегодняшний день является безальтернативным способом, как минимум, не потерять свои средства.

"Есть 3 аспекта, по которым можно делать выводы, есть ли в строительстве кризис. Во-первых, это сокращение количества покупателей, во-вторых, остановка строящихся объектов, в-третьих, инфляция, которая ведет к удорожанию строительства и повышению гривневых цен. Помним, что первичный рынок жилья, рынок производства стройматериалов крепко привязаны к курсу доллара. Но сейчас – форс-мажор. Пока рано говорить о том, что будет с экономикой. Все рынки сейчас поставлены на паузу. Думаю, что после окончания карантина в течение 1-1,5 месяцев станет ясно, что будет дальше", – подытожила Саакян.

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О том, как лихорадит рынок аренды жилья, смотрите в сюжете "Сегодня":

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