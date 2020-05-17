Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Новости экономики
  2. Новости недвижимости

"Пожизненное заключение, как в США": в МВД предложили радикально решить проблему долгостроев

17 мая, 14:07

Кристина Зеленюк , Игорь Серов

Застройщики должны испытывать желание сдавать объекты любой ценой, считает Геращенко

Украинские власти уже готовятся законодательно решать проблему с долгостроями в стране. При этом в Министерстве внутренних дел считают, что помочь могло бы изменение условий наказания недобросовестных застройщиков. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"По всей Украине есть огромное количество случаев, когда непорядочные застройщики в погоне за наживой строили финансовые пирамиды, собирали деньги у граждан и строили дома. Потом, когда начинался экономический кризис или что-то шло не так, они эти дома бросали и десятки тысяч семей не получили доступа к жилью. В первую очередь это вопрос несовершенства нашего строительного законодательства. Необходимо запретить безнаказанно собирать деньги у людей, выдавая им в обмен фантики, не дающие никаких прав. В нашей стране, к сожалению, не существует, в отличие от Америки, накопительной системы уголовного наказания. В США любой застройщик, обманувший 10-100 человек, получал бы пожизненное заключение. А избежание пожизненного заключения приводило бы к его желанию достроить эти дома любой ценой. <...> Обманул 10 тыс. человек, за каждого по 5 лет, получил 5 тыс. лет, сидишь навсегда там и лишаешься возможности пользоваться результатами награбленного. Это глобальные вопросы. Для этого нужно серьезно менять законодательство", – считает Геращенко.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Интервью с Антоном Геращенко: "Полицейские с электрошокерами должны будут получать разряд тока".

Напомним, новости "Сегодня" ранее рассказывали, как удалось решить кризис "Укрбуда" в Киеве:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

строительство застройщики недострой законодательство долгострой Антон Геращенко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцы откладывают покупку квартир из-за кризиса: будет ли бум после карантина
Украинцы откладывают покупку квартир из-за кризиса: будет ли бум после карантинаНедвижимость
В Украине рухнул спрос на квартиры
В Украине рухнул спрос на квартирыНедвижимость
У украинцев не останется денег на квартиры: экономисты оценили рынок недвижимости
У украинцев не останется денег на квартиры: экономисты оценили рынок недвижимостиНедвижимость
Мошенники заполонили рынок аренды: как не попасться на обман
Мошенники заполонили рынок аренды: как не попасться на обманНедвижимость
Украинцам выдают
Украинцам выдают "теплые кредиты": на что оформляют займыЖКХ
"Пожизненное заключение, как в США": в МВД предложили радикально решить проблему долгостроевНедвижимость

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...