Проживание в придачу к работе: кому и что предлагают

Койко-местом компании заманивают к себе работников из провинции или наоборот — в глубинку

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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С началом осени стартовал новый деловой сезон, а рынок труда "ожил" и оброс свежими предложениями. При этом в попытке привлечь ценных кадров все больше работодателей обещают соискателям "плюшки" не только в виде бесплатных обедов и мобильной связи, но и жилья. Кому и где в придачу к работе предлагают бесплатное проживание, узнали "Сегодня".

Кому

По словам HR-эксперта сайта по трудоустройству rabota.ua Татьяны Пашкиной, как правило, жилье к зарплате вдобавок идет в вакансиях для домашнего персонала и работников ресторанного бизнеса.

"Проживание предлагают домработницам, няням, сиделкам, горничным, поварам, официантам, уборщицам, разнорабочим, дворникам, посудомойщикам", — отмечает специалист.

Она добавляет, что чаще всего речь идет о низкоквалифицированном труде, которым люди не очень охотно занимаются, где не всегда высокая зарплата, а также о предложениях для людей из сел, которых нужно заманить на работу в город.

"Самостоятельная оплата аренды квартиры часто отпугивает соискателей и сводит на нет энтузиазм работать не в родном городе, а потому, для того, чтобы люди откликались на определенные вакансии, работодатели вынуждены брать на свои плечи обеспечение жильем", — рассказывает эксперт.

Поэтому же много вакансий с жильем и в разделе сезонной работы.

"Свой угол" в качестве бонуса обещают также производственникам, аграриям, строителям — в том случае, если место работы находится слишком далеко от города. Проживание сулят и редким специалистам из столицы или областного центра.

"К примеру, если в Коблево или где-нибудь в Закарпатье нужен какой-нибудь технолог винного производства, а местных таких нет. Чтобы мотивировать столичных экспертов переехать в глубинку, предлагается проживание", — поясняет Пашкина.

Она добавляет, что это касается и высокооплачиваемых специалистов — им из-за статусности иногда предлагают еще и авто.

Вакансии

Зарплату за работу с проживанием предлагают самую разную. Например, няням и домработникам обещают от 8 до 30 тыс. грн в зависимости от того, как много времени нанятый человек будет проводить с семьей и какие обязанности на себя возьмет. Средняя зарплата домашнего персонала колеблется в районе 12 тыс. грн. Похожие расценки и на личных поваров. А вот посудомойщикам и горничным платят меньше — обычно 8-10 тыс. грн. Но если няням выделяют комнаты прямо в доме работодателя, то последним арендуют койко-место в хостелах и общежитиях. Сезонная занятость в виде сбора грибов оплачивается в размере 6-10 тыс. грн, при этом работникам предоставят комнаты по 3-4 человека. Рабочим без опыта работы на заводах обещают около 12 тыс. грн, а строителям и слесарям — около 20 тыс. На порталах по трудоустройству немало вакансий с проживанием и для сотрудников крупных супермаркетов — примерно за 9-10 тыс. грн ищут кассиров, пекарей, кондитеров, кортадоров (нарезчиков хамона. — Авт.), обвальщиков мяса, обработчиков рыбы и охранников.

В то же время менеджерам высшего звена и айтишникам готовы арендовать целую однушку, правда, чаще всего на окраине города и платить 30-50 тыс. грн.

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"Свой угол" за границей

Традиционно бесплатное жилье обещают соискателям иностранные фирмы, причем вместе с солидным вознаграждением. Например, сантехнику на строительстве в Эстонии предлагают 40 тыс. грн, лакировщику или оператору станка на заводе в Чехии — 30-32 тыс., а фасовщику шоколада на производстве в Израиле — 75 тыс. Правда, работодатели не уточняют, куда именно поселят своих сотрудников. Проживание, а точнее 1-2-местные каюты, автоматически предоставляют и согласившимся поработать на круизных лайнерах. Там за месяц работы в зависимости от обязанностей платят 50-70 тыс. грн и даже бесплатно кормят три раза в день. Чуть больше может получать обслуживающий персонал в заграничных отелях — там могут платить по 85 тыс. грн в месяц и есть возможность бесплатно проживать при гостинице. Впрочем, многие иностранные работодатели не оплачивают жилье сотрудникам, однако помогают найти бюджетные варианты.

Напомним, ранее Владимир Гройсман, возглавлявший Кабмин, спрогнозировал среднюю заработную плату в Украине в 2020 году в размере 540 долларов, а в 2021 году – 620 долларов.

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