Сигнализация vs. сторожевой пес: сколько стоит защитить дом от воров

Выбирая собаку для охраны, нужно внимательно смотреть на породу и способности животного

Украинцы в соцсетях спорят, кто или что лучше защитит жилище от преступников – сторожевая собака или сигнализация. Журналисты "Сегодня" расспросили экспертов, чтобы выяснить плюсы и цену каждого способа.

Одна из столичных служб охраны уверяет – экипаж прибывает на место срабатывания сигнализации за семь минут. Генеральный директор службы Дмитрий Стрижов рассказывает: только в Киеве за месяц происходит более 700 краж ценностей из квартир и домов.

"Самый эффективный и самый дешевый способ обеспечить безопасность как квартиры, так и дома – это установка охранной сигнализации", – уверяет Стрижов.

Но стоимость такой услуги все равно не каждому по карману – разово заплатить придется от 8 до 25 тысяч гривен. Еще 400-800 гривен нужно платить каждый месяц за наблюдение за домом.

Кинолог Сергей Шаргородский уверен, что есть более надежный способ защитить свое имущество.

"Несмотря на сумасшедший прогресс цифровой техники, собака до сих пор остается самым эффективным средством охраны частных владений", – уверен Шаргородский.

При этом важно понимать – не любой пес способен защитить дом. Собака должна иметь сторожевые способности и пройти специальный курс дрессировки. Иначе животное будет реагировать на каждый шорох.

"При правильной дрессировке любая собака будет хозяину другом, а вот для охраны годится собака с определенными физическими данными – то есть вес должен быть больше 20 киллограмм – и определенной силой характера", – отмечает кинолог.

Породы собак, которые лучше всего подходят для охраны жилища – это кавказец, ротвейлер, черный терьер и лабрадор. Стоят такие псы от 6 до 25 тыс. гривен. Содержание пса обойдется в 1000 гривен в месяц.

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У киевлянки Светланы Коломоец почти три года живет лабрадор по кличке Адель. Эта собака уже стала для семьи настоящим героем – отпугнула ночных грабителей и защитила дом.

"Утром нашли куски джинсов. Собака спасла от воров. Никто не пострадал, но штаны кто-то покупал новые", – рассказывает Светлана.

Впрочем, чтобы находиться в безопасности, киевлянка установила еще и сигнализацию.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" провели эксперимент и выяснили, защищают ли квартиру от домушников автономные сигнализации.