Сколько квартир ввели в эксплуатацию в Украине: появились итоги за полгода

Данные за шесть месяцев 2019 года опубликовала Государственная служба статистики

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По итогам января-июня 2019 года в Украине принято в эксплуатацию 4,91 млн кв. м общей площади новых жилых зданий, из которых в городах – 2,89 млн кв. м (58,8%), а в сельской местности – 2,02 млн кв. м (41,2%).

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, которая ранее сообщила, что за первые три месяца данный показатель составлял 2,45 млн кв. м.

По данным ведомства, в городах принято в эксплуатацию 35,4 тыс. квартир, а в селах – 17,9 тыс. квартир. Общее количество квартир составило 53 258, из которых однокомнатных – 18 536. Средний размер квартир составил 92,2 кв. м.

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На инфографике, обнародованной Госстатом, указано, что по итогам первого полугодия 2018 года в эксплуатацию было принято 3,3 млн кв. м общей площади жилых зданий, а за аналогичный период 2019-го – на 1,6 млн кв. м больше.

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