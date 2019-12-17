"Инвесторы не будут обижены": что случится с недостроями "Укрбуда"

Кто из вкладчиков быстрее получит новое жилье, а кому придется ждать еще пару лет

Иллюстрация. Фото: respect.kharkov.ua

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Все проблемные объекты крупнейшей строительной компании страны – "Укрбуд" достроят, причем в обозримые сроки, за 1-2 года. А первые пять жилкомплексов (всего их 25), которые уже закончены, могут быть заселены до конца зимы. Таков главный итог совместной пресс-конференции главы правления-президента ЧАО "ХК "Киевгорстрой" (КГС) Игоря Кушнира и генерального директора ООО "Укрбуд Девелопмент" (УБД) Олега Майбороды, состоявшейся 16 декабря. Сайт "Сегодня" получил ответы на главные вопросы, интересующие инвесторов.

Что прояснилось

О том, что произошло, мы подробно писали в статье "Укрбуд" остановил строительство домов для 13 тысяч семей". Напомним, на днях была достигнута договоренность о том, что объекты "Укрбуда" закончит и введет в эксплуатацию "Киевгорстрой". В ответ на вопрос "Сегодня" о прибыльности незавершенного "Укрбудом" строительства Игорь Кушнир подтвердил, что первичный аудит показал: объекты действительно могут принести прибыль, но не сразу, а через 3-4 года после достройки по мере постепенной продажи. Оценочно их можно будет продать за 5 млрд грн в сегодняшних ценах, а на достройку необходимо затратить 3-3,5 млрд грн.

По данным УБД, из 16 тыс. не введенных в эксплуатацию квартир продано 13 тыс., не продано 3 тыс., или 19%. Также не проданы 1500 паркомест, места для парковки мотоциклов, более 250 нежилых и офисных помещений. Очевидно, что остались не самые востребованные объекты – это 3-комнатные квартиры, паркоместа, цена которых приближается к цене "однушки", помещения под офис. Их можно продавать годами, а достроить надо уже сейчас.

Поэтому, как объяснил Игорь Кушнир, будут использованы как средства КГС, например, не распределенная между акционерами прибыль за несколько лет (стратегическим акционером КГС является киевская городская община, которой принадлежит 80% акций), так и кредиты, переговоры по которым уже ведутся с государственными банками.

Кстати, в Киеве насчитывается около полутысячи недостроев, есть и такие, которым уже 30-40 лет!

Что с объектами и финансами

В КГС уже успели за несколько дней провести оценку проблемных объектов.

"Половина передаваемых нам объектов – "минусовые" по деньгам, половина – "плюсовые", поэтому за счет их можно достраивать "минусовые". Но инвесторы не будут обижены, их средства используем исключительно на достройку жилкомплексов, в которые они инвестировали. Впереди у нас большая работа, но у меня нет волшебной палочки, поэтому выполнение взятых обязательств потребует времени. Главное, чтобы инвесторы соблюдали спокойствие", – сообщил Кушнир.

Отметим, что финансирование любого строительства идет из двух главных источников: собственных средств строительной организации и специального независимого фонда, аккумулирующего деньги инвесторов-физлиц. Фонд заключает договор с инвесторами, получает от них денежные средства и выделяет их только под конкретные работы, причем поэтапно, по мере выполнения. Использование средств фонд жестко контролирует. Но пока здание не построено и большинство квартир не проданы, для выполнения работ используются собственные средства строительной организации. Это оборотный капитал, заработанный на реализации предыдущих проектов, доля которого может достигать 30% и более.

Первая пятерка – до конца зимы

Пять жилкомплексов (ЖК) уже закончены. Это "Solar City", "Новомостицкий", "Харьковский", "Пектораль", "Гармония" (см. инфографику). Ожидается, что их введут в эксплуатацию, то есть инвесторы получат ключи от квартир, уже в ближайшие пару месяцев.

/ Фото: Сегодня

По информации УБД, документы на принятие в эксплуатацию этих пяти ЖК подавались в соответствующие инстанции дважды и дважды было отказано без объяснения причин. При этом оба спикера опровергли информацию о возможной коррупционной составляющей: что якобы выдача одного разрешения на ввод в эксплуатацию "стоит" у чиновников до 200 тыс. долларов, то есть цена вопроса по пяти комплексам – миллион долларов.

"К нам с такими предложения не обращались", – заявил Майборода, но не объяснил, почему приемка объектов затягивается.

Кушнир заверил, что после передачи прав от УБД к КГС проблем с вводом в эксплуатацию упомянутых жилкомплексов, кроме технических, состоящих в сроках передачи документов, он не видит, сама приемка занимает до двух месяцев.

"В ближайшее время вы увидите введенными в эксплуатацию эти пять объектов. Платить за это никто никому не собирается, с точки зрения закона, вопросов там нет", – ответил Кушнир.

Также, по его словам, военная прокуратура отказалась от претензий по поводу строительства ЖК "Чарівне місто", где якобы обделили бесплатным жильем военных, которым оно положено по закону. То есть, уголовные производства и суды по этому ЖК должны быть прекращены. Но все равно оба спикера считают его самым проблемным объектом: он самый крупный – 2000 инвесторов и работ там выполнено немного.

Сроки сдачи объектов сдвинутся на полгода и более

Остальные ЖК будут постепенно вводиться в эксплуатацию в течение 1-2 двух лет в зависимости от степени их готовности. Планируется, что в первую очередь достроят объекты, где работ осталось меньше всего. Все проекты останутся без изменений, то есть инвесторы получат за свои деньги то, что они заказывали, а не, допустим, более дешевое и, соответственно, более низкого качества жилье.

"Мы запустим работы за счет коммерческих займов, будем обращаться за помощью в Кабмин, в КГГА, но какой будет механизм, пока не ясно, так как события стали развиваться слишком стремительно. Постепенно все вопросы будут решены, а общественность – проинформирована об их решении", – уточнил Кушнир.

Всего в 20 оставшихся ЖК надо построить 1,5 млн кв. м жилья, из них продано инвесторам и частично построено 800 тыс. кв. м, еще на 700 кв. м работы не начинались и инвестиций в них нет.

Кто заплатит за простой

Еще одна проблема – задержка с выплатой зарплат и трудоустройство рабочих и инженеров, занятых на строительстве проблемных ЖК, их около 600 человек. Майборода пообещал, что им выплатят всю задержанную зарплату – за месяц и более. А Кушнир – что лучшие специалисты найдут работу как в КГС, так и у субподрядчиков КГС. По его словам, затягивать ситуацию дальше некуда, договариваться о каких-то гарантиях со стороны государства некогда, надо как можно быстрее выполнить обязательства перед инвесторами.

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