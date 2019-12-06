"Укрбуд" остановил строительство домов для 13 тысяч семей: СМИ раскрыли подробности скандала

Фото: "Укрбуд"

Одна из крупнейших киевских девелоперских компаний "Укрбуд", экс-президент которого Максим Микитась подозревается в организации коррупционной сделки с недвижимостью для бойцов Нацгвардии, де-факто остановила работы на своих объектах. При этом у застройщика – десятки жилых комплексов (ЖК) и тысячи покупателей. Часть из клиентов компании уже протестуют под стенами Офиса президента, пишет LIGA.net.

Ситуации предшествовала продажа Микитасем ключевой компании холдинга – фирмы "Укрбуд Девелопмент" – новому инвестору. Сейчас Микитась и нынешний гендиректор "Укрбуда" Олег Майборода обмениваются взаимными обвинениями, а сама компания просит других девелоперов достроить свои проекты.

Хронология скандала стартует с июля 2019 года. Тогда инвесторы 26 проектов "Укрбуда" направили президенту Владимиру Зеленскому петицию о том, что компания якобы перенесла на год сроки введения в эксплуатацию объектов. Клиенты "Укрбуда" просили президента вмешаться в ситуацию, опасаясь, что у застройщика закончились деньги. По их информации, проблемы с получением оплаченного жилья грозят до 40 тысячам человек. По данным Майбороды, у "Укрбуда" 13 тысяч инвесторов.

К тому же "Укрбуд" стал участником другого скандала. В мае и июне Антимонопольный комитет оштрафовал на 262 млн грн две компании "Укрбуда" – "Северо-украинский строительный альянс" и "Спецбуд-Плюс". Их обвинили в сговоре в ходе тендеров на реконструкцию Шулявского путепровода, гимназии им. Бойченко и корпуса Нацинститута сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

Одним из первых комплексов, который ощутил на себе проблемы, стал ЖК "Харьковский". Из-за задержки застройщик не подключил тепло и люди, которые уже живут в первом доме, остались с холодными батареями. Несмотря на это, в офисах продаж "Укрбуда" отрицали остановку строительных работ на объектах и продолжали продавать квартиры.

В конце сентября-2019 экс-депутат и экс-президент "Укрбуда" Максим Микитась заявил, что выходит из компании и продает свою долю в "Укрбуд Девелопмент". В СМИ тогда писали, что новыми владельцами стали малоизвестные общественности бизнесмены Евгений Дикин и Василий Полевой с равными долями в 50% в уставном капитале. 22 октября Микитася арестовал Высший антикоррупционный суд.

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По этому же делу в мае детективы НАБУ также задержали гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду. Спустя несколько дней его отпустили. Через несколько дней после задержания под залог в 80 млн грн из СИЗО вышел и Микитась. Пока семья подозреваемого собирала деньги, под офисом компании прошло две акции протеста – инвесторы требовали ускорить строительство.

5 декабря, под зданием Офиса президента Владимира Зеленского прошли очередные акции инвесторов, которые заявляли о полной остановке строительства жилкомплексов.

Микитась vs. Майборода

4 декабря этим Микитась в эфире телеканала "Прямой" снял с себя всю ответственность, заявив, что потерял контроль над компанией, и обвинил в этом Олега Майбороду, а также нового соинвестора компании, ресторатора Дмитрия Федотенкова. За время пока он был удален от работы, уверяет Микитась, из компании вывели некие активы с доходностью более 4 млрд грн.

"Эти люди ответственны перед инвесторами за то, что должны достроить и за счет каких средств" , – сказал Микитась.

Майборода сделал встречное обвинение: якобы Микитась, который "с самого начала путал оборотные средства с прибылью", довел "Укрбуд" до патового состояния. По его словам, такой подход привел к критическому дефициту оборотных средств в компании. В результате денег на строительство не хватало и возникла необходимость в поиске системного инвестора. И, как уверяет Майборода, Федотенков уже отказался от сделки из-за "постоянных требований Микитася пересмотреть условия меморандума о продаже компании".

"Сейчас "благодаря" Микитасю и каше, которую он заварил вокруг "Укрбуда", ситуация патовая. Продаж нет, системного инвестора уже тоже, клиенты митингуют под Администрацией президента", – заявил Майборода и добавил, что Микитась любит "красиво жить". Например, по информации Майбороды, Микитась стал первым в Украине владельцем автомобиля Lamborghini Urus, стоимость которого составляет около 700 тыс. долларов.

В КГГА пока не дают комментариев по сути: "Мои предыдущие комментарии подтвердились, инвестор действительно был найден. Я впервые слышу о рейдерском захвате, о котором говорит Микитась, поэтому не могу сказать больше", – сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов.

Что дальше

В "Укрбуде" обещают, что спасут инвесторов. Майборда уже заявил, что достроить жилье может другой застройщик. По его словам, "Укрбуд" просил о помощи несколько крупных компаний, но предварительное согласие дал только "Интергал-Буд".

"Интергал-Буд" подтверждает такую возможность. Но компания возьмется за достройку только в случае комплексной передачи всех 26 строящихся жилых объектов и выполнения госорганами ряда условий. В частности, получения отсутствующей разрешительной документации по объектам "Укрбуда", гарантии отсутствия претензий по существующим уголовным делам к новому застройщику, снятия арестов и других блокирующих строительство вопросов в отношении площадок "Укрбуда", подключения объектов к инженерным коммуникациям и ввод в эксплуатацию.

"Я уверен, что приостановка временная, ориентировочно до весны. И, хоть со смещением сроков, но люди получат свои квартиры", – заявил Майборода.

Как сообщали ранее новости "Сегодня", недострои и другие дома, которые так и не введены в эксплуатацию, стали для Украины настоящей проблемой. Только а два месяца в Министерстве развития громад и территорий накопилась почти сотня обращений от обманутых инвесторов со всей Украины. Больше всего рискованных объектов оказалось в Киеве и Одессе.

О том, как распознать нечестного застройщика и не попасть впросак, узнавайте из нашего сюжета:

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