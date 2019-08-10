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В Дании ввели ипотеку под ноль процентов

Сегодня, 08:12

В стране рассчитывают, что такой шаг простимулирует рост цен на жилье

/ Фото: Pixabay

Высокие процентные ставки по ипотеке отпугивают многих украинцев. При этом в Дании начали выдавать ипотечные кредиты под 0% годовых при сроке кредитования в 20 лет - такие условия предлагает местный Nordea Bank Abp, сообщил Bloomberg.

Низкие ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие банки. Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет. В другом датском банке — Jyske Bank — объявили, что планируют начать выдачу ипотечных займов на десять лет с отрицательной ставкой. Таким образом, ипотечник будет получать проценты по кредиту от банка, говорится в заметке.

Снижение ставок до столь низкого уровня может подтолкнуть рост цен на жилую недвижимость в Дании, считают аналитики Bloomberg.

"Это хорошая новость для домовладельцев. Но мы ожидаем, что снижение ставок будет способствовать росту цен на жилье", — заявила главный аналитик отдела внутренних финансов Nordea Лиза Нитофт Бергманн.

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Банки Швейцарии также начали выдавать кредиты заемщикам по отрицательной ставке. Льготные условия доступны тем, кто берет большую сумму на короткий срок. В число стран с самыми низкими ставками по жилищным кредитам также входят Финляндия, Япония и Аргентина.

Как известно, сейчас годовые ставки по ипотеке в Украине составляют около 20%. Кроме этого, заемщикам приходится тратиться на комиссии и другие дополнительные платежи. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, в каком состоянии находится ипотечное кредитование в Украине. Подробнее читайте в материале "Жилье в ипотеку: есть ли спрос и сколько приходится переплачивать".

Также новости "Сегодня" разбирались, сколько лет нужно украинцам, чтобы накопить на жилье:

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