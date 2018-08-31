В Кабмине объяснили, кто должен строить детсады и школы

Школы, детские сады и всю инфраструктуру в пешей доступности от дома обещают застройщики потенциальным инвесторам, чтобы продать жилье. Впрочем, возводят часто только высотки. Количество жителей в микрорайонах растет, но инфраструктуры на всех не хватает. Почему не строят обещанного – узнавали журналисты "Сегодня".

Высотки вокруг озера построили за пять лет, и здесь поселились около 20 тысяч человек. По проекту, в новом микрорайоне должны построить две школы, детский сад, школу искусств и водно-оздоровительный комплекс.

Сейчас на этих семи гектарах – только детский сад и парковка. То есть машины теперь есть где парковать, а детей – негде учить. На весь микрорайон – одна школа и два детсада.

Застройщик разницу между обещаниями и реальностью объяснил тем, что его обязанность – рассчитать размещения социальных объектов и оплатить в городской бюджет взносы. А вот строить эту инфраструктуру, по мнению застройщика, должен город.

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Микрорайонов без социальных объектов в столице и в пригороде – десятки, говорят в правительстве, и с этим должен разбираться именно местные власти.

"Это – ответственность местного самоуправления, которое предоставляет земельный участок, предоставляет градостроительные условия и ограничения, и которое, в принципе затем вводит в эксплуатацию", – отметил глава Минрегиона Геннадий Зубко.

Жители микрорайона, который остался без школ и детсадов, продолжают забрасывать письмами Киевский городской совет. Они зарегистрировали на официальном сайте петицию, и за две недели собрали более тысячи подписей за то, чтобы построили обещанное.

К слову, новые нормы по градостроительству, школам и улицам вступят в силу с 1 сентября 2018 года. Эти правила вводят "голубые линии", ограничивающие высотность застройки, "зеленые линии", регулирующие строительство в зеленых зонах, "желтые линии", которые ограничивают высоту зданий возле основных дорог и магистралей в населенных пунктах особой важности для безопасной эвакуации.

Так, строительные нормы ограничивают плотность и этажность застройки – в городах с населением до 50 тыс. чел. не может быть выше трех этажей, в более крупных (100—150 тыс. чел.) — только девятиэтажки, и лишь в мегаполисах — дома высотой более 20 этажей.