В Украине изменились нормы освещения помещений
Теперь в местах без окон могут появиться специальные световоды
В Украине изменились требования к использованию световодов естественного освещения помещений. Соответствующие правки в государственные строительные нормы (ГСН) вступили в силу 28 февраля, сообщила Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Теперь в помещениях можно использовать световоды. Эти конструкции иногда позволяют вообще не использовать электричество, так как не только передают свет днем, но и накапливают его для использования вечером.
"Такое освещение лучше всего подойдет для энергосберегающего строительства и помещений, где нет окон, дневного освещения или возможности проводить электричество", - отмечают в министерстве.
Как подчеркнул замминистра Лев Парцхаладзе, световоды помогают экономить средства.
"Сегодня такие устройства успешно применяются за рубежом как на бытовом уровне, так и в военном деле. А впервые начали использоваться еще в Древнем Египте для освещения пирамид. ... Теперь использование такого решения нормировано и в наших ГСН и я надеюсь, что благодаря этому получит широкое распространение", - отметил чиновник.
Напомним, ранее в Мирегионстрое анонсировали, что в Украине изменят требования к размеру окон. В частности, будут выделены четыре светоклиматические зоны вместо двух.
Сейчас территория Украины разделена на две светоклиматические зоны: одна включает Одесскую область и АР Крым, вторая – остальную территорию Украины, однако разница во времени восхода и захода солнца между западными и восточными регионами составляет около двух часов. Первая из новых светоклиматических зон будет включать Житомирскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Ривненскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Волынскую области. Вторая – Закарпатская, Черновицкая, Винницкая, Киевская, Черниговская и Сумская области.
Кроме того, в новых ГСН хотят предусмотреть возможность строить парковки на крышах зданий:
Более подробно о "строительных" новшествах читайте на сайте "Сегодня" в материале "Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев".
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