В Украине изменят требования к размеру окон

Парцхаладзе заверил, что новые стройнормы будут приняты в ближайшее время

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины планирует изменить требования к размеру окон при строительстве зданий. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Лев Парцхаладзе.

Соответствующие изменения Минрегионстрой планирует внедрить в государственных строительных нормах (ГСН), которые, как заверил чиновник, будут приняты в ближайшее время.

В частности, по словам Парцхаладзе, в стране будут выделены четыре светоклиматические зоны вместо двух.

"В новых ГСН по освещению мы предлагаем скорректировать расчеты естественного освещения в помещениях. В частности, уточнить зонирование территории Украины по световому климату, распределив ее на четыре зоны со светоклиматическими особенностями. Это даст возможность более корректно рассчитывать необходимую минимальную площадь окон в помещениях в разных регионах Украины, и, следовательно, повысит инсоляцию и комфорт в помещениях", – написал Парцхаладзе в Facebook.

Сейчас территория Украины разделена на две светоклиматические зоны: одна включает Одесскую область и АР Крым, вторая – остальную территорию Украины, однако разница во времени восхода и захода солнца между западными и восточными регионами составляет около двух часов.

Первая из новых светоклиматических зон будет включать Житомирскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Ривненскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Волынскую области. Вторая – Закарпатская, Черновицкая, Винницкая, Киевская, Черниговская и Сумская области.

Третья зона будет включать Кировоградскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Черкасскую, Донецкую и Луганскую области. Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым войдут в четвертую зону.

Ранее также сообщалось, что Минрегион вводит новые требования к утеплению домов. Новые нормы будут распространяться на проектирование наружных стен жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте (термомодернизации).

К слову, новые нормы по градостроительству, школам и улицам вступят в силу с 1 сентября 2018 года. Эти правила вводят "голубые линии", ограничивающие высотность застройки, "зеленые линии", регулирующие строительство в зеленых зонах, "желтые линии", которые ограничивают высоту зданий возле основных дорог и магистралей в населенных пунктах особой важности для безопасной эвакуации.

Так, строительные нормы ограничивают плотность и этажность застройки - в городах с населением до 50 тыс. чел. не может быть выше трех этажей, в более крупных (100—150 тыс. чел.) — только девятиэтажки, и лишь в мегаполисах — дома высотой более 20 этажей.