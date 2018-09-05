В Украине изменят правила по утеплению домов

Сегодня, 16:17

Парцхаладзе объяснил, когда новая норма вступит в силу

В Украине изменят правила по утеплению домов
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Строительная норма, внедряющая европейские требования к проведению фасадной теплоизоляции зданий заработает 1 декабря. Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

"Современные технологии и материалы для теплоизоляции фасадов позволяют существенно экономить на отоплении, особенно в зимний период. И это успешно используется в большинстве стран Европы и многих странах мира. Мы взяли этот опыт за основу и при обновлении ГСН относительно фасадной теплоизоляции мы привели в соответствие с европейскими требования о проведении таких мероприятий. Новая ГСН уже опубликована и вступает в действие с 1 декабря", – написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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Министр заверил, что благодаря этому украинцы смогут экономить до 15% тепла в год, срок эксплуатации зданий повысится.

"В целом это около 3 млрд грн экономии при термомодернизации 3% всех зданий ежегодно. И чем больше будет реконструироваться и строиться таких домов, тем больше будет расти экономия. ... Если сегодня примерный срок эксплуатации здания составляет 100 лет, то проведение мероприятий по теплоизоляции фасадов продлит ему жизнь еще до 20 лет", – добавил Парцхаладзе.

Напомним, с 1 сентября в Украине изменились строительные нормы. В частности, новые правила застройки вводят "голубые линии", ограничивающие высотность, "зеленые линии", регулирующие строительство в зеленых зонах, "желтые линии", которые ограничивают высоту зданий возле основных дорог и магистралей в населенных пунктах особой важности для безопасной эвакуации.

В документе прописан также запрет на размещение паркингов на территории жилых комплексов. Альтернативой могут стать подземные гаражи или открытые площадки за 300-500 м от дома.
строительство, утепление, Парцхаладзе, энергоэффективность, строительные нормы, ГСН

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Источник:

"Сегодня"

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