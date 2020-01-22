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В законе о долгостроях не продумали момент с жалобами людей – юрист

22 января, 15:43

Анастасия Ищенко

Специалисты отмечают серьезный недостаток нового законопроекта

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото / Фото: Pixabay

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В Украине продолжаются проблемы с долгостроями. Граждане вкладывают деньги в квартиры еще на этапе строительства, но по итогу многие дома замораживают и не достраивают. Например, в конце 2019 года "Укрбуд" приостановил строительство домов для 13 тысяч семей.

Теперь власти планируют исправить ситуацию, и уже готовят соответствующий законопроект. Правда, документ критикует экспертное сообщество. Брешью, например, называют сроки, в которые инвесторы должны заявить о своих правах на объект. В документе прописано, что с момента публикации объявления о начале процедуры урегулирования обязательств, в течение 60 календарных дней нужно подать заявление коммунальному предприятию, чтобы вас внесли в перечень обманутых инвесторов.

"Если, скажем, человек не успел подать заявление по объективным причинам (отсутствие в стране или по причине пребывания во временно недееспособном состоянии), но на 61-й день может предоставить оригиналы ведомостей о сумме денег, проплаченных по договору? Этот момент, мне кажется, очень важно прояснить, ведь цель закона как раз защитить права пострадавших инвесторов", – описывает ситуацию коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Проблемы с долгостроями: украинцев, которые неудачно вложились в стройку, не защитят

Напомним, ранее кризис "Укрбуда" удалось решить – "Киевгорстрой" согласился достроить жилые комплексы, а финансировать это будут за счет кредитов в госбанках и нераспределенной прибыли "Киевгорстроя":

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Источник: Сегодня

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