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Скандал "Укрбуда": кто заплатит за дальнейшее строительство

16 декабря, 16:40

Названы пять жилых комплексов-недостроев "Укрбуда", которые первыми будут введены в эксплуатацию

Фото: "Укрбуд"

Фото: "Укрбуд"

Недостроенные жилые комплексы корпорации "Укрбуд" будут финансироваться за счет кредитов в госбанках и нераспределенной прибыли "Киевгорстроя".

Об этом на совместной пресс-конференции заявили генеральный директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода и глава правления-президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

"Киевгорстрой" использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет и привлечет кредиты в государственных банках для достройки более 20 жилых комплексов компании "Укрбуд девелопмент".

"За последние 10 лет у компании накопилась нераспределенная прибыль. В то же самое время мы полагаемся на поддержку государства, КГГА, Кабинета министров и одновременно начали вести переговоры с государственными банками о кредитовании для завершения данного процесса. Мы еще не знаем, как это будет происходить", – заявил он.

Речь идет об объектах, в которые уже вложены деньги около 13 тыс. инвесторов.

По словам топ-менеджеров строительных компаний, в ближайшее время будут сданы первые 5 объектов (Харьковский, Пектораль, Солнечная Ривьера, Гармония, Новомостицкий), которые уже практически готовы.

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В целом, госкомпания займется строительством 25 жилых комплексов. Промышленные объекты "Укрбуда" "Киевгорстрой" достраивать не будет.

Кушнир отметил, что жилые объекты передали "Киевгорстрою" из-за того, что он является на 80% государственной компанией и имеет поддержку Кабмина.

"Я надеюсь, что инвесторы нас услышат и будут соблюдать спокойствие", – сказал Кушнир.

Он уточнил, что из государственного бюджета деньги на строительные работы выделяться не будут. Руководитель уверил, что перекрестного финансирования строительных работ за счет средств инвесторов "Киевгорстроя" также не случится.

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Фото: "Укртрансгаз"

"Инвесторы "Киевгорстроя" никоим образом не будут обижены. Денежные средства этих инвесторов будут направлены только на их жилищные комплексы", – заявил Кушнир.

При этом половина жилых комплексов "Укрбуд девелопмент" являются убыточными, но общее положительное сальдо всех комплексов составляет 3-4 млн гривен.

"На сегодняшний день мы видим, что половина объектов "Укрбуда" являются "минусовыми", а за счет другой половины можно достраивать те, которые "минусовые", – заявил президент "Киевгорстроя". – Но на данный момент денег не хватает. Были украдены или выведены – покажет следствие, нас это не касается. Может когда-то что-то и заработается, но сейчас денег нет".

Кушнир уверяет, что двойных продаж в "Укрбуде" не было.

"Деньги инвесторов есть на счетах в полном объеме и они будут переданы "Киевгорстрою", – сказал он.

Ранее "Сегодня" писал о том, как "Укрбуд" остановил строительство домов для 13 тыс. семей.

Также мы сообщали о том, что после вмешательства президента Владимира Зеленского ситуация вокруг строительной корпорации "Укрбуд" – сдвинулась с мертвой точки.

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Источник: Экономическая правда

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