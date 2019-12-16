Скандал "Укрбуда": кто заплатит за дальнейшее строительство

Названы пять жилых комплексов-недостроев "Укрбуда", которые первыми будут введены в эксплуатацию

Фото: "Укрбуд"

Недостроенные жилые комплексы корпорации "Укрбуд" будут финансироваться за счет кредитов в госбанках и нераспределенной прибыли "Киевгорстроя".

Об этом на совместной пресс-конференции заявили генеральный директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода и глава правления-президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

"Киевгорстрой" использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет и привлечет кредиты в государственных банках для достройки более 20 жилых комплексов компании "Укрбуд девелопмент".

"За последние 10 лет у компании накопилась нераспределенная прибыль. В то же самое время мы полагаемся на поддержку государства, КГГА, Кабинета министров и одновременно начали вести переговоры с государственными банками о кредитовании для завершения данного процесса. Мы еще не знаем, как это будет происходить", – заявил он.

Речь идет об объектах, в которые уже вложены деньги около 13 тыс. инвесторов.

По словам топ-менеджеров строительных компаний, в ближайшее время будут сданы первые 5 объектов (Харьковский, Пектораль, Солнечная Ривьера, Гармония, Новомостицкий), которые уже практически готовы.

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В целом, госкомпания займется строительством 25 жилых комплексов. Промышленные объекты "Укрбуда" "Киевгорстрой" достраивать не будет.

Кушнир отметил, что жилые объекты передали "Киевгорстрою" из-за того, что он является на 80% государственной компанией и имеет поддержку Кабмина.

"Я надеюсь, что инвесторы нас услышат и будут соблюдать спокойствие", – сказал Кушнир.

Он уточнил, что из государственного бюджета деньги на строительные работы выделяться не будут. Руководитель уверил, что перекрестного финансирования строительных работ за счет средств инвесторов "Киевгорстроя" также не случится.

"Инвесторы "Киевгорстроя" никоим образом не будут обижены. Денежные средства этих инвесторов будут направлены только на их жилищные комплексы", – заявил Кушнир.

При этом половина жилых комплексов "Укрбуд девелопмент" являются убыточными, но общее положительное сальдо всех комплексов составляет 3-4 млн гривен.

"На сегодняшний день мы видим, что половина объектов "Укрбуда" являются "минусовыми", а за счет другой половины можно достраивать те, которые "минусовые", – заявил президент "Киевгорстроя". – Но на данный момент денег не хватает. Были украдены или выведены – покажет следствие, нас это не касается. Может когда-то что-то и заработается, но сейчас денег нет".

Кушнир уверяет, что двойных продаж в "Укрбуде" не было.

"Деньги инвесторов есть на счетах в полном объеме и они будут переданы "Киевгорстрою", – сказал он.

Ранее "Сегодня" писал о том, как "Укрбуд" остановил строительство домов для 13 тыс. семей.

Также мы сообщали о том, что после вмешательства президента Владимира Зеленского ситуация вокруг строительной корпорации "Укрбуд" – сдвинулась с мертвой точки.



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