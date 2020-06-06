Выход из карантина: будут ли украинцы покупать жилье

Карантин в Украине длится уже почти три месяца и за это время многие сферы перетерпели немало изменений. Повлияла пандемия и на украинский рынок недвижимости: стройки приостановились, а спрос на жилье упал более чем на 50%. Будут ли после карантина украинцы покупать жилье – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Коммерческий директор SAGA Development Владимир Даниленко отмечает, что пока карантин не закончился и бизнес не ощутил всех его последствий, ведь значительную долю покупателей первичной жилой недвижимости составляют представители малого и среднего бизнеса.

"Наиболее значительный спад продаж мы ощутили в апреле – продажи упали на 40% по сравнению с докарантинным периодом. Это средний показатель, уровень продаж существенно отличается по разным объектам. Уже в конце апреля, когда наметились предпосылки к ослаблению карантина, мы отметили оживление среди покупателей. В мае продажи выросли и составили около 75% докарантинного уровня. Полноценное восстановление спроса мы ожидаем к сентябрю", — говорит Даниленко.

Директор по маркетингу многофункционального ЖК "Polaris Home&Plaza" Анжелика Саакян говорит, что за время карантина до 90% упал спрос в эконом-классе, до 50% в бизнес- и премиум-классе и на 20-25% в объектах новых форматов жилья, таких как многофункциональные жилые комплексы и объекты love-work-play. Но зато вырос отложенный спрос.

"После существенных смягчений карантина, в последнюю декаду мая наблюдалась активизация потенциальных покупателей: количество звонков в отделы продаж увеличилось в среднем на 20%. При этом постепенно рынок стал выходить на докризисный уровень: уже сейчас можем говорить, что количество продаж увеличилось на 3% в сегментах эконом и элитного жилья, на 4-5% в объектах комфорт и бизнес-класса и на 6-8% на ЖК новых форматов", — говорит Саакян.

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Она добавила, что по итогам июня-июля уровень продаж может существенно возрасти — до 12-14%, например, в объектах новых форматов, до 12% — на объекты комфорт-класса, до 10% — на бизнес-жилье, и до 8% – на элитные и квартиры эконом-класса.

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Руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров добавил, что в период карантина и на фоне снижения продаж существенно обострилась борьба за покупателя: многие компании, чтобы сохранить или снизить резкое сокращение сделок, предприняли ряд мер, в частности предлагая инвесторам приобрести квартиру по наиболее выгодным ценам.

"До 80% всех продаж будут приходиться на жилые комплексы повышенной комфортности и функциональности, которые дают возможность покупателю не только приобрести качественную квартиру в современном жилом комплексе с развитой и функциональной инфраструктурой, а еще и использовать покупку как способ сохранения и приумножения капитала. На сегодняшний день покупка квартиры в таких объектах на начальном этапе строительства и до момента ввода в эксплуатацию прогнозируемо может вырасти в цене практически в 1,5 раза", — считает Изаров.

В то же время, экономисты настроены не так положительно и отмечают, что у людей просто не будет денег на покупку жилья. Так, независимый эксперт и кандидат экономических наук Александр Хмелевский , рассказал, что не стоит ожидать в ближайшее время роста спроса на жилье.

"Мировой экономический кризис уже начался и продлится как минимум до середины 2021 года. Украину ожидает падение экономики, рост безработицы, сокращение доходов населения и тому подобное. Поэтому восстановление рынка недвижимости будет происходить не раньше осени 2021 года. Больше всего пострадал рынок бюджетного жилья. Там наблюдается наибольшее падение цен. Однако пострадали и другие сегменты. Неопределенная экономическая и политическая ситуация сдерживает покупателей", — говорит Хмелевский.

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Напомним, ранее писалось, что украинцы откладывают покупку квартир из-за кризиса .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Купить или подождать: как выход из карантина влияет на рынок жилья" .

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